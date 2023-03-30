Кинула через зради: у мережі повідомили про розрив Каменських і Потапа

Про те, як йдуть справи в житті співачки, розповів її друг

Українська співачка Настя Каменських розсталась з репером Потапом (Олексієм Потапенком).

Про це повідомляє Телеграм-канал Harley Quinn, посилаючись на слова, як пишуть, друга 35-річної виконавиці. Зазначається, що причиною розриву стосунків зіркової пари стали постійні зради Потапа з "малолітками", яким продюсер обіцяв блискучу кар’єру в обмін на інтим.

"Історія повторюється, Льоша знову запав на малолітку. Найняв на роботу і схиляв до інтиму, обіцяючи блискучу кар’єру. Настя ж налаштована на сім’ю, з дітьми не складалося, стали доходити чутки. Зараз вони не живуть разом. Вона залишилася в особняку по сусідству з кумами Осадчою та Горбуновим. Вона явно переживає. Втратила голос на тлі стресу, скасувала тур", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями Настя Каменських справді повідомила своїх шанувальників про проблеми зі здоров’ям. Вона заявила, що втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках. Через це 35-річна артистка змушена була перенести концерти в рамках її туру "Я – Україна" на кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незадовго до повномасштабного вторгнення Каменських з Потапом полетіла відпочивати за кордон, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики.

Сам Потап потрапив у ще більший скандал. Чоловік намагався виправдатися за свої слова про наявність у нього контракту з теробороною ЗСУ. Втім, як пояснили представники ТРО, це не зовсім відповідає реальності. Пізніше репера захейтили за пісню для волонтерів.