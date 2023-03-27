"Від долі не втечеш": Ірину Білик запідозрили в романі з колишнім (фото)

52-річній співачці приписують відновлення стосунків з Коляденко

Народна артистка України Ірина Білик дуже довго мовчала про свій сімейний стан. 52-річна виконавиця не ділиться своїм особистим навіть з найвідданішими шанувальниками, проте останні публікації артистки в соцмережах дають привід її підписникам думати про її возз'єднання з колишнім чоловіком.

Так, на сторінці в Інстаграмі зірки українського шоубізнесу за останні дні були опубліковані спільне фото та відео з українським хореографом, співаком і актором Дмитром Коляденком. Пара була разом з 2003 по 2006 рік.

21 березня Ірина Білик виклала фото з екскоханим, на якому вони обіймаються у яскравих світшотах. "Друзі маємо до вас питання: А кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?", — запитала тоді у своїх фоловерів виконавиця.

Через декілька днів після Білик опублікувала відео з Коляденко, на якому хореограф мило годує співачку виноградом. "Ану зізнавайтесь, хто кому в вашій сімʼї готує сніданок?", — знову ж таки запитала зірка у своїх фанатів в соцмережі.

Такі милі і дружні прояви пари один до одного наштовхнули їх шанувальників думати, що між колишніми є романтичні стосунки. Але ніяких підтверджень від зірок про їх возз'єднання не надходило.

"Радію, коли бачу вас, Ірино разом з Дмитром! Ви дуже гарна пара і залишайтесь так разом надовго", "Ви такі гарні, і разом! Бог правильно парує! Ви одне ціле", "Ну Слава Богу от з усіх обранців, чомусь я тільки Дмитра сприймала", — жартують у коментарях.

Раніше Ірина Білик висміяла чоловіка співачки Наталії Корольової — Тарзана, який закликає вбивати українців і підтримує агресивну політику путіна. Разом з мамою зрадниці України, Ларисою Поривай, українська виконавиця назвала Тарзана "г*вном".