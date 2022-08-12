"Ваш зять — г*вно": Ірина Білик разом із мамою Наташі Корольової висміяли Тарзана

Артистка не стала приховувати своїх щирих почуттів до Тарзана.

Популярна українська співачка Ірина Білик — одна із тих знаменитостей, яка завжди говорить те, що думає, не приховуючи свого справжнього ставлення до людей. Вкотре вона це довела під час свого концерту в Майямі, куди вона вирушила з благодійним туром на підтримку України. Помітивши в залі маму співачки Наташі Корольової, яка, бувши киянкою, мовчить про війну в Україні, Ларису Поривай вона покликала її на сцену. А потім разом із нею обговорила її зятя — стриптизера Тарзана (Сергія Глушка), який з 24 лютого активно підтримує путіна.

Про це розповів шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши разом зі своєю реакцією та відео з концерту Ірини Білик. Народна артистка України взяла маму Наташі Корольової, і сказала в мікрофон: "Ваш зять виявився г*вном!".

Варто зазначити, що Лариса Поривай і сама не заперечувала цього факту, підтримавши артистку схвальним кивком та жестом "класу". Варто зазначити, що мама Наташі Корольової прийшла на концерт Білик у вбранні у колір українського прапора — у жовтій сукні та блакитній хустці на шиї.

Зазначимо, що раніше в мережі з’явилася інформація, що Корольова та Тарзан розлучаються. Таку чутку пустив Микола Басков, назвавши співачку "розлученкою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти у Маріуполі вразили новим актом цинізму. Загарбники самі собі влаштували рок-концерт, і не де-небудь, а на руїнах зруйнованої "Азовсталі", де загинуло дуже багато людей.