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"Ваш зять — г*вно": Ірина Білик разом із мамою Наташі Корольової висміяли Тарзана

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ірина Білик та Людмила Поривай Новина оновлена 12 серпня 2022, 15:32
Ірина Білик та Людмила Поривай

Артистка не стала приховувати своїх щирих почуттів до Тарзана.

Популярна українська співачка Ірина Білик — одна із тих знаменитостей, яка завжди говорить те, що думає, не приховуючи свого справжнього ставлення до людей. Вкотре вона це довела під час свого концерту в Майямі, куди вона вирушила з благодійним туром на підтримку України. Помітивши в залі маму співачки Наташі Корольової, яка, бувши киянкою, мовчить про війну в Україні, Ларису Поривай вона покликала її на сцену. А потім разом із нею обговорила її зятя — стриптизера Тарзана (Сергія Глушка), який з 24 лютого активно підтримує путіна.

Про це розповів шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши разом зі своєю реакцією та відео з концерту Ірини Білик. Народна артистка України взяла маму Наташі Корольової, і сказала в мікрофон: "Ваш зять виявився г*вном!".

Варто зазначити, що Лариса Поривай і сама не заперечувала цього факту, підтримавши артистку схвальним кивком та жестом "класу". Варто зазначити, що мама Наташі Корольової прийшла на концерт Білик у вбранні у колір українського прапора — у жовтій сукні та блакитній хустці на шиї.

Лариса Порывай и Ирина Билык

Зазначимо, що раніше в мережі з’явилася інформація, що Корольова та Тарзан розлучаються. Таку чутку пустив Микола Басков, назвавши співачку "розлученкою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти у Маріуполі вразили новим актом цинізму. Загарбники самі собі влаштували рок-концерт, і не де-небудь, а на руїнах зруйнованої "Азовсталі", де загинуло дуже багато людей.

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#Ірина Білик #Наташа Корольова