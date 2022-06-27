Корольову "розпекли" у спробах заробити на тлі смерті Юрія Шатунова

Артистка вирішила використати цей факт на свою користь

Для одних російських артистів смерть екссоліста гурту "Ласковий май" Юрія Шатунова стала сумною новиною, а для інших – шансом підзаробити. Так, "станцювала на кістках" співачка Наташа Корольова.

Зірка родом з України скористалася галасом навколо смерті виконавця, зайнявшись інфоциганством. Напередодні Корольова виклала в сторіс Інстаграм жалісні кадри, на яких вона зі скорботним обличчям поміркувала про раптову смерть 48-річного Шатунова. За словами співачки, подібні події вибивають з рівноваги, тож закликала своїх фанатів стежити за здоров’ям.

Пізніше Корольова, що розповніла, повідомила, що запускає власний марафон — вона набиратиме учнів, яким за гроші розкриватиме секрети молодості, краси та здоров’я.

У результаті підписники розкритикували витівку артистки у коментарях.

Що відомо про смерть Юрія Шатунова

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть російського співака. Відомо, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співакові стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там чоловік помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова став інфаркт. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть російського співака П’єра Нарциса. За словами його дочки, виконавець хіта "Шоколадний заєць" помер у результаті зупинки серця під час операції на нирках.