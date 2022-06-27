Королеву "распекли" в попытках заработать на фоне смерти Юрия Шатунова

Артистка решила использовать этот факт в свою пользу

Для одних российских артистов смерть экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова стала печальной новостью, а для других – шансом подзаработать. Так, "станцевала на костях" певица Наташа Королева.

Звезда родом из Украины воспользовалась шумихой вокруг смерти исполнителя, занявшись инфоцыганством. Накануне Королева выложила в сторис Инстаграмм душещипательные кадры, на которых она со скорбным лицом порассуждала о внезапной смерти 48-летнего Шатунова. По словам певицы, подобные события выбивают из равновесия, поэтому призвала своих фанатов следить за здоровьем.

Позже располневшая Королева сообщила, что запускает собственный марафон — она будет набирать учеников, которым за деньги раскроет секреты молодости, красоты и здоровья.

В итоге подписчики раскритиковали выходку артистки в комментариях.

Что известно о смерти Юрия Шатунова

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти российского певца. Известно, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там мужчина умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач.

Напомним, что накануне стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса. По словам его дочери, исполнитель хита "Шоколадный заяц" скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.