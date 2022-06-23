Смерть Юрия Шатунова: врач рассказал, из-за чего произошел инфаркт

Перед смертью Юрий Шатунов впал в кому

Знаменитый певец и лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, о смерти которого стало известно в четверг, 23 июня, умер из-за инфаркта на 49-ом году жизни. Как выяснилось, артист впал в состояние комы и врачи более часа боролись за его жизнь.

Как передает "Телеграф", подробности смерти Юрия Шатунова раскрыл главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в комментарии российским журналистам. По его словам, медики действовали быстро и соответственно протоколу.

Так, Шатунов поступил в больницу около 23:30 в среду, 22 июня. По словам врача – состояние певца было тяжелым. Медики оперативно начали оказывать помощь. Как утверждает Осипов, согласно протоколу пациента перевели в сосудистый центр. Туда Шатунов поступил, будучи в состоянии клинической смерти. Кардиологи, реаниматологи и неврологи боролись за жизнь артиста более полутора часа.

"Наступила смерть в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. А причиной инфаркта послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца", — озвучил причину смерти Шатунова врач.

Осипов разъяснил, что Шатунову становилось хуже и хуже еще в машине скорой помощи. Такая динамика, по словам врача, повлекла нарушение сердечного ритма и распространения процесса на всю сердечную мышцу.

Напомним, в сети появились кадры последних минут жизни Юрия Шатунова. Судя по видео, артист был в полуобморочном состоянии.

Как известно, вечер 22 июня певец Юрий Шатунов проводил в компании своих друзей. По предварительным данным, мужчины употребляли алкоголь. В какой-то момент артисту стало плохо и товарищи повезли его в больницу.