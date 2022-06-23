Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Певец умер в результате обширного инфаркта

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти солиста легендарной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.

По предварительным данным, солист "Ласкового мая" умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. У артиста была острая сердечная недостаточность.

Детали смерти Юрия Шатунова

РосСМИ пишут, что в среду вечером, 22 июня, Юрий Шатунов вызвал скорую — он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда. В крови певца не обнаружили алкоголя и наркотиков.

Судя по последним публикациям артиста в Инстаграме, у Шатунова был распланирован концертный график по россии до осени. В последние годы артист проживал в Германии.

Напомним, что накануне стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса. По словам его дочери, исполнитель хита "Шоколадный заяц" скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.