Помер соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов

Співак помер внаслідок інфаркту, йому було 48 років

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть соліста легендарного гурту "Ласковий май" Юрія Шатунова. Йому було 48 років.

За попередніми даними, соліст "Ласкового мая" помер в автомобілі швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. Артист мав гостру серцеву недостатність.

Деталі смерті Юрія Шатунова

РосЗМІ пишуть, що у середу ввечері, 22 червня, Юрій Шатунов викликав швидку – він скаржився на проблеми із серцем. Лікарі діагностували гострий трансмуральний інфаркт міокарда. У крові співака не виявили алкоголю та наркотиків.

Судячи з останніх публікацій артиста в Інстаграмі, у Шатунова був розпланований концертний графік по росії до осені. Останніми роками артист проживав у Німеччині.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса. За словами його дочки, виконавець хіта "Шоколадний заєць" помер внаслідок зупинки серця під час операції на нирках.