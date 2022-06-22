Стало известно, от чего умер Пьер Нарцисс

У артиста были проблемы с почками.

В среду, 22 июня, стало известно, о смерти российского певца камерунского происхождения, известного хитом "Шоколадный заяц" — Пьера Нарцисса. Артист скончался на 46-м году жизни. О кончине музыканта сообщила его единственная дочь на своей странице в Инстаграм. Однако девушка не назвала причину смерти своего отца.

Причина смерти Пьера Нарцисса

Позже в сети появилась информация, что Нарцисса не стало еще 21 июня. Как сообщает телеграм-канал Baza, а также "Википедия" — артист скончался от остановки сердца. Мужчине делали операцию на почке, однако она закончила трагически.

"Артисту проводили операцию на почках, которая закончилась неудачно — организм Нарцисса не выдержал. Врачи не смогли его спасти" — говорится в сообщении.

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что говорила с ним накануне его смерти. Артист был настроен позитивно, и обещал написать ей после гемодиализа (Гемодиализ — это метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Валерия также отметила, что за здоровье Нарцисса болело все отделение.

"Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию, куда он попал, потому что у него началась подагра, на внутренних органах осел креатинин" — добавила Калачева, сообщает телеграм-канал Super.ru.

Также в Super.ru отметили, что причиной смерти Пьера Нарцисса стала острая почечная недостаточность. Врачи во время операции ввели его в искусственную кому, однако сердце все равно не выдержало.

Кто такой Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) — российский певец камерунского происхождения, который прославился после участия в проекте "Фабрика звезд-2". Музыкант запомнился зрителю своим хитом "Шоколадный заяц", в прочем это прозвище в последствии к нему "намертво приклеилось".

Пьер Нарцисс был женат на Валерии Калачевой. Вместе с девушкой они воспитывали совместную дочь Каролину-Кристель, которая родилась в 2005 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в сети появились слухи о смерти легендарного актера Алена Делона. Некоторые СМИ писали, что мужчина умер в результате эвтаназии.