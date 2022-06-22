Умер исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс

Артист прославился после участия в шоу талантов "Фабрика звезд".

В среду, 22 июня, стало известно, что из жизни ушел российский певец камерунского происхождения, известный своим хитом "Шоколадный заяц" — Пьер Нарцисс. Артисту было 45 лет.

О смерти певца сообщила его единственная дочь Каролина-Кристель на своей странице в Инстаграм. Юная девушка опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила своего отца за все, что он для нее сделал. К публикации она прикрепила коротенькое видео с Пьером, на котором они вместе кривляются на камеру.

"Спасибо папа тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги… дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него…Жаль, что я так мало провела с ним времени, но раз Всевышний так захотел, так пусть будет покорна судьба. Все мы дети господние и возвращаемся домой. Будет мое время и я покорно приму это. Я благодарна судьбе, Богу, этой жизни … всему благодарна. И папе" — написала Каролина-Кристель.

Музыкант скончался утром 22 июня. Причина смерти артиста — пока неизвестна.