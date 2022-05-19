СМИ "убили" Алена Делона: что произошло и в каком состоянии французский актер

Некоторые западные СМИ сообщили о том, что Ален Делон умер в результате эвтаназии

В четверг ряд средств массовой информации дали новость о том, что легендарный французский актер Ален Делон скончался в результате эвтаназии (лишение человека жизни как способ прекратить его страдания от старости или болезни — ред.).

О том, что знаменитость согласился добровольно уйти из жизни, стало известно в марте 2022 года.

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"Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего", — говорил ранее Делон.

После этого заявления никакой информации об известном актере и его состоянии не было, однако 19 мая некоторые французские СМИ раструбили о кончине Алена Делона в следствии эвтаназии. Позже его пресс-секретарь опроверг смерть 86-летней мировой звезды. С ним все хорошо, а кто пустил в сеть фейковую новость, неизвестно.

Ален Делон с сыном Энтони

Что известно о решении Алена Делона уйти из жизни

В марте 2022 года 86-летний французский актер заявил, что намерен сделать эвтаназию в Швейцарии, так как не хочет выглядеть беспомощным пожилым мужчиной в глазах близких. Из-за того, что во Франции эвтаназия запрещена, Делон намерен сделать это в Швейцарии. Актер уже составил завещание и попросил старшего сына Энтони исполнить его последнюю волю. Тот сначала отказался, но позже дал свое согласие.

Напомним, что в 2019 году Ален Делон пережил двойной инсульт.

Где снимался Ален Делон

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в возрасте 88 лет умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Траурная церемония прощания с первым президентом Украины прошла 17 мая в Украинском доме в Киеве.