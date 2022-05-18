"Никто не вернется домой живым": мольфарка провела обряд насмерть русских солдат

Оккупантов из Украины заберут мертвые предки

К конотопским ведьм, которые объявили войну кровавому диктатору владимиру путину, присоединилась украинская мольфарка Елена Стеценко. Женщина провела обряд на смерть каждого российского солдата, ступившего на земли Украины.

Об этом победительница 13 сезона "Битвы экстрасенсов" сообщила в собственном Telegram-канале.

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"Я провела обряд на СМЕРТЬ русских солдат, которые грабили, разрушали и насиловали в Мариуполе, Буче, Гостомеле и Бородянке! Русские солдаты, ваши раны не будут заживать, кости не будут срастаться, тело не будет сопротивляться болезни, а кровь не будет останавливаться!", — написала мольфарка и призвала других магов сделать для русских оккупантов то же самое.

Стеценко также отметила, что она обратилась к мертвым предкам с просьбой, чтобы они помогли победить российское нашествие.

Мольфарка говорит, что мертвые предки заберут русских солдат, пришедших убивать, насиловать и проливать кровь в Украине, с собой.

"Мы отомстим за наших людей! Никто не вернется домой живым!", — резюмировала Елена Стеценко.

Мольфарка Елена Стеценко провела обряд насмерть российских солдат

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет пладимир путин.