Укр

Конотопские ведьмы уже взялись за Путина: видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинские ведьмы наводят порчу на президента рф Новость обновлена 08 марта 2022, 13:44
Украинские ведьмы наводят порчу на президента рф

В городе Сумской области к борьбе с оккупационными властями подключают даже потусторонние силы

Конотопские ведьмы объявили войну российскому президенту владимиру путину и решили провести специальный обряд, чтобы жестокий оккупант поплатился за все те беды, которые в течении уже почти двух недель должен переживать украинский народ.

На кадрах видеозаписи, которая во вторник, 8 марта, появилась в украинских Тelegram-каналах видно, как женщины, называющие себя наследственными конотопскими ведьмами, с помощью нескольких пуговиц, игл, черных нитей, ножниц и куклы с обликом путина, проводят обряд, который должен остановить российского агрессора.

Двумя иглами с черными нитями и столькими же пуговицами ведьмы прокалывают глаза российскому президенту, несколько игл вонзаются в тело агрессора, после ножницами прокалывают его туловище в нескольких местах, а после сжигают изувеченную игрушку.

Обряд конотопских ведьм

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно предварительным данным, в России готовятся сразу несколько бунтов против путина, ведь последствия неудачной полномасштабной войны против Украины вызвали раздражение среди российской верхушки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ведьмы #Конотоп
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