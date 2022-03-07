В окружении Путина зреет сразу три бунта — источники

Последствия неудачной войны против Украины вызывают раздражение среди российской верхушки

В окружении президента России Владимира Путина зреет недовольство из-за войны против Украины и санкций, которые убивают российскую экономику. К бунту склоняются как минимум трое влиятельных россиян.

Об этом "Телеграфу" сообщили два источника в силовых структурах РФ – ФСБ и Министерстве обороны — не поддержавшие военные действия своей страны против украинцев. Такие важные контакты нам помог установить полковник ФСБ, рассказавший о смертельной болезни и страхах Путина на страницах нашего издания.

Одним из недовольных сложившейся ситуацией, по словам собеседника в российском Минобороны, является министр Сергей Шойгу. Он очень остро воспринял появившуюся недавно в СМИ информацию о том, что его хотят сделать "крайним" за провал военной операции против Украины.

"Киев не взят, украинцы убивают наших пачками, все проваливается. Когда Путин готовился воевать, до него не донесли реальной информации, побоялись. Есть люди, которые пытались показать ему социологию – как украинцы относятся к россиянам, готовы ли воевать, он никого не послушался. А теперь злится и ищет крайнего. И это хорошо еще будет, если для Шойгу все обойдется отставкой. Есть разные варианты", — отмечает источник.

Его информацию подтверждает и собеседник "Телеграфа" в ФСБ РФ. "Шойгу спокойно могут посадить. Или устроить какую-нибудь аварию. Начальник (Путин, — ред.) очень зол и ищет, на ком бы зло выместить. Плюс он очень боится. Недавно наши спецы донесли, что может готовиться покушение на Путина, и главный подозреваемый – министр обороны. Кажется, Путин в эту информацию поверил, мы ее активно проверяем", — рассказал он.

Второй высокопоставленный чиновник, недовольный Путиным, по словам представителя ФСБ, — это глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Во-первых, он обиделся за то, что его выставили на посмешище на заседании Совбеза России по признанию так называемых "ДНР-ЛНР".

Нервное выступление Нарышкина могли вырезать из финальной ферсии, но, почему-то оставили

Во-вторых, именно СВР поручено раскручивать фейк про то, что Украина якобы хотела разработать ядерное оружие, и это стало поводом для войны. И Нарышкин боится, что в результате суд в Гааге очень сильно заинтересуется причастностью его ведомства и его лично к войне.

"Нарышкин затаился, но люди, знающие его, поговаривают, что он совсем не против был бы увидеть Путина мертвым или хотя бы не при власти", — рассказал источник "Телеграфа".

Третий влиятельный персонаж, который может угрожать российскому президенту, — Рамзан Кадыров. Причина – из-за санкций центральная власть может серьезно урезать финансирование Чечни.

"Рамзан в ярости из-за гибели своих людей на украинском фронте и серьезно опасается, что у него станет меньше денег. С этим связаны его истеричные призывы пойти в наступление на Киев, все завоевать и так далее. Российских солдат, которые пойдут в это наступление, ему не жалко. А если проиграем, так он первый предаст (Путина, — ред.) и найдет себе нового хозяина. Разговоры такие в армии уже идут, многих у нас Кадыров достал", — рассказал "Телеграфу" источник в российском Минобороны.

Напомним, по неофициальной информации, президент РФ Владимир Путин скрывается в бункере и последние несколько недель не появляется на публике. На последней его видеозаписи были заметны склейки и откровенный монтаж. Доступ к Путину имеют всего несколько человек, в числе которых тот же глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.