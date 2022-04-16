Укр

Астролог предсказал, когда умрет путин

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин Новость обновлена 16 апреля 2022, 12:28
владимир путин

Астролог утверждает, что путину "помогут умереть" его же люди

Известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Об этом он сообщил в комментарии "Фактам".

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Гордеев утверждает, что путину "помогут умереть" его же люди.

"Он умрет от "ножа в спину", от людей, которых сам кормит, — сказал Гордеев. — Когда это произойдет, сказать сложно. Иногда мне кажется, что сегодня-завтра, а потом приходит понимание, что он не завершил своей миссии, поэтому вселенная его не отпускает. Но я уверен, что это произойдет в ближайшее время — год, максимум два", — предсказывает астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Кроме того, астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.

Теги:
#Гороскоп #Путин #Астролог
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