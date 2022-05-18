"Ніхто не повернеться додому живим": мольфарка провела обряд на смерть російських солдат

Окупантів з України заберуть мертві предки

До конотопських відьом, які оголосили війну кривавому диктатору володимиру путіну, приєдналася українська мольфарка Олена Стеценко. Жінка провела обряд на смерть кожного російського солдата, який ступив на землі України.

Про це переможниця 13 сезону "Битви екстрасенсів" повідомила у власному Telegram-каналі.

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"Я провела обряд на смерть російських солдатів, які грабували, руйнували та ґвалтували в Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Бородянці! Російські солдати, ваші рани не будуть гоїтися, кістки не зростатимуться, тіло не опиратиметься хворобі, а кров не зупинятиметься!", — написала мольфарка і закликала інших магів зробити для російських окупантів те ж саме.

Стеценко також зазначила, що вона звернулася до мертвих предків з проханням, щоб вони допомогли перемогти російську навалу.

Мольфарка каже, що мертві предки заберуть російських солдатів, які прийшли вбивати, ґвалтувати та проливати кров в Україні, з собою.

"Ми помстимось за наших людей! Ніхто не повернеться додому живим!", — резюмувала Олена Стеценко.

Мольфарка Олена Стеценко провела обряд на смерть російських солдат

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.