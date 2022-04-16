Астролог передбачив, коли помре путін
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Астролог стверджує, що путін "допоможуть померти" його ж люди
Відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.
Про це він повідомив у коментарі "Фактам".
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Гордєєв стверджує, що путіну "допоможуть померти" його ж люди.
"Він помре від "ножа в спину", від людей, яких сам годує, — сказав Гордєєв. — Коли це станеться, сказати складно. Іноді мені здається, що сьогодні-завтра, а потім приходить розуміння, що він не завершив своєї місії, тому всесвіт його не відпускає. Але я впевнений, що це відбудеться найближчим часом — рік, максимум два", — передбачає астролог.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
Крім того, астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.
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