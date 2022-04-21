Мольфар розповів, як і коли помре путін
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2466
Мольфар вважає, що путін помре в муках
Наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре Володимир Путін. На його думку, це відбудеться у найближчі два роки від онкологічного захворювання.
Про це мольфар розповів у програмі "Зірковий шлях".
Чому росії не виграти війну проти України?
За словами Маольфара, російський президент вдається до послуг людей з екстрасенсорними здібностями. Тринадцять майстрів магії складають пророцтва та прикривають главу держави. Але вони не врятують його від страшного кінця. Стафійчук прогнозує, що смерть Путіна настане у найближчі два роки від тяжкого онкологічного захворювання.
Мольфар також передбачив, що на сучасну росію чекає крах: згодом її розтягнуть на шматки інші держави.
"росії може взагалі не бути на світовій карті", — повідомив він.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
Крім того, астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може Путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-