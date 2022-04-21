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Мольфар розповів, як і коли помре путін

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Автор
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Володимир Путін Новина оновлена 21 квітня 2022, 08:50
Володимир Путін

Мольфар вважає, що путін помре в муках

Наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре Володимир Путін. На його думку, це відбудеться у найближчі два роки від онкологічного захворювання.

Про це мольфар розповів у програмі "Зірковий шлях".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Маольфара, російський президент вдається до послуг людей з екстрасенсорними здібностями. Тринадцять майстрів магії складають пророцтва та прикривають главу держави. Але вони не врятують його від страшного кінця. Стафійчук прогнозує, що смерть Путіна настане у найближчі два роки від тяжкого онкологічного захворювання.

Мольфар також передбачив, що на сучасну росію чекає крах: згодом її розтягнуть на шматки інші держави.

"росії може взагалі не бути на світовій карті", — повідомив він.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Крім того, астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може Путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.

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#Путін #Астролог
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