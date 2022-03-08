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Конотопські відьми вже взялися за Путіна: відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Українські відьми проводять спеціальний ритуал над лялькою путіна Новина оновлена 08 березня 2022, 13:44
Українські відьми проводять спеціальний ритуал над лялькою путіна

У місті Сумської області до боротьби з окупаційною владою підключають навіть потойбічні сили

Конотопські відьми оголосили війну російському президентові володимиру путіну та вирішили провести спеціальний обряд, аби жорстокий окупант поплатився за всі ті біди, які впродовж майже двох тижнів мусить переживати український народ.

На кадрах відеозапису, який у вівторок, 8 березня, з`явився в українських Тelegram-каналах видно, як жінки, які називають себе спадковими конотопськими відьмами, за допомогою кількох гудзиків, голок, чорних ниток, ножиць та ляльки із обличчям путіна, проводять обряд, який має зупинити російського агресора.

Двома голками з чорними нитками та стількома ж гудзиками відьми проколюють очі російському президенту, кілька голок встромлюють у тіло агресора, а після ножицями проколюють уявний тулуб в кількох місцях, а після спалили її.

Обряд конотопських відьом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з попередніми даними, в росії готуються одразу кілька бунтів проти путіна, адже наслідки невдалої повномасштабної війни проти України викликали роздратування серед російської верхівки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Відьми #Конотоп
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