В оточенні Путіна назріває одразу три бунти — джерела

Наслідки невдалої війни проти України викликають роздратування серед російської верхівки

В оточенні президента Росії Володимира Путіна зріє невдоволення через війну проти України та санкції, які вбивають російську економіку. До бунту схиляються щонайменше троє впливових росіян.

Про це "Телеграфу" повідомили два джерела в силових структурах РФ – ФСБ і Міністерстві оборони, які не підтримали військових дій своєї країни проти українців. Такі важливі контакти нам допоміг встановити полковник ФСБ, який розповів про смертельну хворобу та страхи Путіна на сторінках нашого видання.

Одним із незадоволених ситуацією, що склалася, за словами співрозмовника в російському Міноборони, є міністр Сергій Шойгу. Він дуже гостро сприйняв інформацію, що з’явилася нещодавно в ЗМІ, про те, що його хочуть зробити "крайнім" за провал військової операції проти України.

"Київ не взято, українці вбивають наших пачками, все провалюється. Коли Путін готувався воювати, до нього не донесли реальної інформації, побоялися. Є люди, які намагалися показати йому соціологію – як українці ставляться до росіян, чи готові воювати, він нікого не послухався. А тепер злиться і шукає винного. І це добре ще буде, якщо для Шойгу все обійдеться відставкою. Є різні варіанти", — зазначає джерело.

Його інформацію підтверджує і співрозмовник "Телеграфа" у ФСБ РФ. "Шойгу спокійно можуть посадити. Або влаштувати яку-небудь аварію. Начальник (Путін, — ред.) дуже злий і шукає, на кому б зігнати зло. Плюс він дуже боїться. Нещодавно наші фахівці донесли, що на Путіна може готуватися замах, і головний підозрюваний — міністр оборони. Здається, Путін цій інформації повірив, ми її активно перевіряємо", — розповів він.

Другий високопосадовець, незадоволений Путіним, за словами представника ФСБ, — це голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. По-перше, він образився, що його виставили на посміховисько на засіданні Ради безпеки Росії щодо визнанням так званих "ДНР-ЛНР".

Нервовий виступ Наришкіна могли вирізати з фінальної ферсії, але чомусь залишили

По-друге, саме СЗР доручено розкручувати фейк про те, що Україна нібито хотіла розробити ядерну зброю, і це стало приводом для війни. І Наришкін боїться, що в результаті суд у Гаазі дуже зацікавиться причетністю його відомства та його особисто до війни.

"Наришкін причаївся, але люди, які знають його, подейкують, що він зовсім не проти був би побачити Путіна мертвим або хоча б не при владі", — розповіло джерело "Телеграфа".

Третій впливовий персонаж, який може загрожувати російському президентові — Рамзан Кадиров. Причина – через санкції центральна влада може серйозно скоротити фінансування Чечні.

"Рамзан лютує через загибель своїх людей на українському фронті та серйозно побоюється, що в нього стане менше грошей. З цим пов’язані його істеричні заклики піти в наступ на Київ, все завоювати й так далі. Російських солдатів, які підуть у цей наступ, йому не шкода. А якщо програємо, то він перший зрадить (Путіна, — ред.) і знайде собі нового господаря. Розмови такі в армії вже йдуть, багатьох у нас Кадиров дістав", — розповів "Телеграфу" джерело в російському Міноборони.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією президент РФ Володимир Путін ховається в бункері й останні кілька тижнів не з’являється на публіці. На останньому його відеозаписі були помітні склеювання та відвертий монтаж. Доступ до Путіна мають лише кілька людей, серед яких той же голова Міноборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.