Мав стати наступником: чому раптом усі заговорили про переворот Шойгу проти Путіна

На думку багатьох аналітиків, війна в Україні може закінчитися саме з поваленням кривавого диктатора Путіна

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який називався то наступником, то наставником президента Володимира Путіна, почали звинувачувати у підготовці державного перевороту до РФ.

Такі чутки почали з’являтися у мережі 6 березня, повідомляє "Телеграф".

Ні для кого не секрет, що Путін останніми роками став дуже закритою людиною. На всі масові заходи, де йому потрібна була картинка "разом з народом", він брав свою постійну масовку, котрі прикидалися то віруючими в церкві, то рибалками, то ще кимось залежно від контексту.

Обличчя одні й ті самі

А після початку пандемії коронавірусу російський лідер взагалі, за чутками, відгородився від усіх у бункері, і доступ до нього мало дуже вузьке коло людей. Зокрема, днями Путіну знову потрібна була картинка з людьми, і він записав відео зустрічі зі стюардесами, але на відео помітили грубий монтаж, що показує, що насправді він був практично один.

Проте Шойгу — один із небагатьох справді наближених до Путіна осіб, який мав до нього особистий доступ. Міністра оборони часто називали наступником президента РФ і разом вони проводили багато часу.

Наприклад, багато хто, напевно, бачив фотографії їхньої спільної відпустки на Сибірі у вересні 2021 року, — вони породили масу мемов і жартів про їхні надто близькі відносини.

Сергій Шойгу та Володимир Путін у тайзі

Але на сьогоднішній день, коли "спецоперація", як російська пропаганда називає війну в Україні, пішла зовсім не за планом, і втрати росіян перевищили позначку 11 тисяч людей, у Кремлі стали назрівати зміни.

І багато аналітиків сходяться на думці, що бойові дії врешті-решт закінчаться саме через усунення з трону Путіна.

6 березня заговорили про те, що переворот може організувати саме Шойгу, — першим про це заявив американський журналіст Джеймс Пасілео (James Pacileo) з посиланням на офіційних осіб США. За його словами, за зачиненими дверима пішли чутки, що міністру оборони РФ активно шукають заміну, а теперішнього можуть засудити за спробу держперевороту, "держзміну" та корупцію.

Це прокоментував і український журналіст Роман Цимбалюк, котрий багато років працював кореспондентом у Москві.

"Є сенс це питання реалізувати. Стане він [Шойгу] президентом мирної країни, у нього теж високий рейтинг, тому що він один з міністрів, яких дозволено показувати по телевізору разом з [міністром закордонних справ Сергієм] Лавровим. Я думаю, що це абсолютно правильно, всі злочини він звісить на Путіна, його можна повісити за військові злочини. Давайте побажаємо Сергію успіху, нехай поспішає, бо там багато охочих приміряти на себе ці кремлівські кабінети, доки вони не згоріли", — наголошує Цимбалюк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше полковник ФСБ заявив, що Путін смертельно хворий і вже визначився, як помре.