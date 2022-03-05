путіна скидатимуть, росія втрачатиме, а Україна поверне все своє – прогноз військового експерта

Провал бліцкригу, паніка в армії вторгнення, хаос у росії — аналіз того, що відбувається від військового експерта

З 24 лютого народ України живе у війні, яку оголосив російський диктатор володимир путін.

Збройних сил України, Нацполція, загони територіальної оборони, Нацгвардія, всі, хто любить свою країну та дорожить її свободою, дають відсіч агресору. А розлючені таким опором росіяни розстрілюють мирні будинки, школи, дитсадки, лікарні, інфраструктури. Другий етап російсько-українських переговорів, що відбувся 3 березня, пройшов без зрушень.

Черговий раунд переговорів намічено на 7 березня.

" Телеграф " обговорив з військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим, чому путін прорахувався, як ситуація може розвиватися далі, і чи готова росія до мобілізації.

Якщо путін оголосить зараз про мобілізацію – це для росіян буде розрив шаблону

– Вже зрозуміло, що путінський бліцкриг – провалений. Що не врахував кремлівський божевільний, наважившись на відкрите вторгнення в Україну?

- Росії, схоже, сподобалося танцювати на граблях. І вона повторно припустилася помилки 2014 року. Ні тоді, ні зараз вони не зрозуміли нашу ментальність. Думали, що ми зустрінемо "руський мір" хлібом-сіллю, а не кулями-снарядами. І нарвались на опір. І зараз – те саме. Вони розділили у себе в голові українське населення та владу. Але коли наш народ бачить, що влада – за народ, за Україну, проти вірусу "руського міра", то народ – за таку владу. А якщо вона нам чимось не подобається, міняти її будемо ми, а не окупанти. У нас ментальність зовсім інша.

Що бачимо у результаті? Путін вигріб з кордонів усі війська, все угруповання, яке зганяв туди з кінця осені. Вигріб – і завів їх до України. Як зазначає американська розвідка, тут зараз перебуває понад 90% цього "ударного угруповання". І, за даними нашого військового відомства, значну частину цього угруповання вже розбито.

А щоб наповнити особовим складом війська, що залишилися в росії, треба проводити мобілізацію.

- Яка ймовірність, що росія оголосить цю мобілізацію?

- Думаю, дуже мала. За деякими джерелами з росії, вже друге засідання Радбезу путін не вирішується порушити питання про початок мобілізації. Хоче, але не може. Причина в тому, що це може спричинити соціальний вибух у самій росії. Десять днів війни рашаТВ там розповідає про бліцкриг, про "визволення народу України від фашистсько-бандерівської влади". Але насправді Україна чинить такий опір, що путінці не можуть пред’явити жодної перемоги. Ні однієї! Навіть у захопленому Херсоні спектакль із тріумфуючими громадянами та триколорами не вийшов. Навпаки – окупанти нарвались на величезний мітинг під синьо-жовтими прапорами. А їхню "гуманітарку" жбурляють їм же в обличчя. Беззбройні люди скандують в обличчя озброєним загарбникам: "Окупанти – йдіть!" На камеру це не зняти, російському глядачеві – не показати.

Якщо путін оголосить зараз про мобілізацію – це для росіян буде розрив шаблону. Як це – наймогутніша армія світу (як навіяли їм) не може перемогти таку маленьку й слабку (як, знову ж таки, навіяли) Україну? Я й раніше казав, що їм потрібне щонайменше півмільйонне угруповання для захоплення України. І ще стільки ж тримати у резерві. Тоді тільки можна було б розпочинати війну. А не 100 тисяч — і парадним маршем, як вони спробували.

Але, наголошую, оголосити мобілізацію путін не може (і він сам це підтвердив у недавньому інтерв’ю). Бо боїться соціального вибуху. Адже це буде фактичне визнання поразки російської армії в Україні.

лукашенко вкотре "кинув" путіна

- Звідки путін тоді може черпати поповнення? Чи може він втягнути у війну Білорусь?

- Намагається. Але лукашенко, як я завжди казав, куди хитріший за путіна. Недарма незмінно править Білоруссю третій десяток років. Коли путін намагався затягнути його у пряму війну, у пряме вторгнення білоруської армії в Україну, лукашенко почав тягнути гуму щодо прийняття рішень. А зараз заявив, що, мовляв, 15 березня в Республіці Білорусь набуває чинності нова Конституція ("референдум" з приводу якої провели 27 лютого). І головним державним органом стають Народні збори Білорусі. А тому не він, не лукашенко, прийматиме рішення (зокрема про застосування збройних сил РБ у війні з Україною), а колегіальний орган. Фактично, лукашенко вкотре "кинув" путіна. Так, йому не відвернутися від того, що російські ракети летіли та летять в Україну з території Білорусі. І лукашенку точно доведеться за це відповідати. І йому не допоможе те, що він у новій Конституції прописав звільнення президента від відповідальності за рішення, ухвалені ним у статусі глави держави. Міжнародне право вимагатиме його видачі та суду як військового злочинця. А лукашенко намагатиметься виправдати себе тим, що не відправив війська в Україну. А щодо ракетних ударів – це все путін. Ввів війська, не вивів їх – і почав стріляти. Що я міг зробити? Втім, навряд чи такі аргументи лукашенку допоможуть...

– Де ще путін шукає союзників?

– Не добившись прямої підтримки від лукашенка, путін пішов із протягнутою рукою до інших членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди зараз, крім росії та РБ входять Вірменія, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Але ніхто поки що відкрито його не підтримав. Можливо, дадуть під чужим прапором на рівні найманців свої війська. Але це вже не врятує ситуацію для росії. Її могло б врятувати ще одне 100 тисячне угруповання з гарним озброєнням та системним управлінням. Але не слабко мотивовані "їхтамнети", які можуть надати представники ОДКБ.

І ще. Щоб досягти перелому, таке угруповання вже має стояти на кордоні з Україною. І вже вторгатись на нашу територію. А цього, судячи з супутникових знімків та даних розвідок "у полі" – немає. Тож відновити наступальний потенціал путін не зможе. А якщо все ж таки спробує і почне це збір "з миру — по нитці", ми вже вимотаємо його війська настільки, що вони відступатимуть по всіх фронтах.

Україна стала хвилерізом для росіян

– Чому росіяни активно не атакують із моря, зокрема в районі Одеси?

– Тут низка факторів. Перший. Температура води – нуль градусів. Вже 50 людей спецназу втопили у лимані. Перша спроба скинути десант – схибили, висадили всіх на воду. Ніхто не доплив до берега. Наші навіть не стріляли.

Друге – шторм. Погода була очевидно за Україну.

Третє – деморалізація серед морпіхів росії. Вони вже виходили на рейд для десантування. Але є інформація, що морпіхи зчинили бунт: мовляв, ми не підписувалися на війну в Україні. Навчання – так, висадка у тому ж Криму – так. Але на материкову Україну – ні. Вони розуміють, що їх зустріне артилерія, замінований берег та все інше.

- Чи справді в російській армії упадницькі настрої, як повідомляють деякі медіа та соцмережі?

- Скоріше за все так. Через те, що не було бліцкригу, спрацював ефект зворотної хвилі. Коли в хвилеріз хвиля вдаряється, вона зрізається. Майже повністю. Ось таким хвилерізом стала для росіян Україна. Хвилю ми зрізали. І в агресора зараз починається відплив.

Вони починають ремствувати, що ніхто не підписував контракт на бойові дії. Починають розуміти, що це не їхня війна. Російський сенатор Людмила Нарусова (мати телеведучої Ксенії Собчак) на засіданні Радфеду визнала величезні втрати армії росії в Україні. За її словами, із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких нібито змушували підписати контракт або за них підписували. За словами Нарусової, у результаті з роти сто чоловік живих залишилося четверо.

Тобто настрої змінюються. Навіть у Радфеді.

росія стрімко занурюється в хаос

– Санкційні удари теж роблять свій внесок?

– Ще яку! Є дані, що голова Центрального банку росії Ельвіра Набіулліна написала заяву про відставку на другий день відкритої російсько-української війни. Разом з главою Мінфіну Росії Антоном Силуановим. Тому що вони розуміли, що росія через це вторгнення провалюється у фінансове пекло. Але путін не прийняв їхньої відставки. Сказав, щоби вивозили з болота, в яке він загнав рф.

Але ж вони не вивозять!

Біржа не відкривається практично початку вторгнення. Торги не йдуть. Встановлено примусовий біржовий курс 110 рублів за долар. Але фізично ти долар за такий мізер ніде не купиш. Тим часом, на чорному ринку долар торгують за 220 рублів. Чинна заборона на продаж валюти. У банках закінчилася готівка. Народ виніс її із банків, знімаючи вклади. Вимів із банкоматів.

Плюс – щодня тисячі, десятки тисяч росіян одержують повідомлення про звільнення. Зарубіжні компанії масово йдуть із російського ринку. Зараз уже легше сказати, хто залишився, ніж хто пішов. Закриваються офіси, зупиняються заводи, звільняється персонал. Крах відбувається навіть швидше, ніж деякі прогнозували.

Ціни на продукти, речі, техніку тощо – зростають нестримно. Інфляція – шалена. "Роскомнадзор" не справляється. Сиплеться логістика. Раніше вона була перевантажена військовими перевезеннями, а тепер продовольчими.

Зрозуміло, що це не ситуація одного дня чи тижня. Або навіть місяця. Але росія стрімко занурюється у хаос.

Тому, на мою думку, свідомі еліти шукають можливість домовитися із Заходом.

– Що про це каже?

- Ну, наприклад, 5 березня стало відомо, що борт Спеціального льотного загону "Росія" вилетів до Вашингтона.

Нібито, щоб забрати оголошених персонами нон грата російських дипломатів. І це при закритому для росії американському небі. І це – в таємниці, доки вона не стала явною. Хто летить на цьому борту №1? Точно не путін. Але, можливо, люди, готові вести з американцями переговори щодо виходу росії з болота, в яке її загнав путін вторгненням в Україну.

- А де зараз сам путін?

- За деякими даними, знаходиться на Валдаї. Там збудовано найновішу президентську резиденцію. Максимально захищений командний пункт. Це не палац у Геленджику, де все для відпочинку та розваг. Це – фортеця, де путін почувається досить впевнено. І звідки (можливо, прямо з бункера) може керувати країною. Втім, є варіант, що, навпаки, він не управляє, а ним. Що він ізольований.

Звичайно, у російських елітах розуміють, що він топить їх разом із собою. Спочатку нерви здали в Деріпаски. Він уже неодноразово висловився проти війни. Підтягнулися вже інші. Ну і ось цей борт, що летить у Вашингтон. У російських елітах, можливо, люди готові брати на себе відповідальність за усунення путіна, що збожеволів, від влади. В іншому варіанті піти на переговорний процес Захід із росією вже не готовий, як мені здається. Путін такого наговорив і Макрону, і Шольцу, і просто на камеру, путін такого накоїв, що йому вже — все. Він поставив на карту свою політичну кар’єру, своє життя. Але по ходу поставив і добробут, життя і привілейованого класу в росії, і мільйонів простих росіян. Не кажучи вже про українців. І йому цього не вибачать. Ні Україна, ні росія, ні світ.

Йому була потрібна ця війна, щоб розірвати всі зв’язки із Заходом, відірвати свою еліту від Заходу. І йти до Китаю. Але все це, як бачимо, вже пішло прахом

Якщо Захід погодиться вести переговори з росії, то, за їхніми підсумками, вона має стати скромною країною, без геополітичних амбіцій, що забезпечує сировиною тих, кого скажуть. З сильними обмеженнями щодо армії, з ядерного озброєння.

росія втрачатиме території

– Ви згадали про Китай. Як він себе виявляє у цій ситуації?

– Мудро зайняв вичікувальну позицію. Китай у будь-якому разі залишиться у виграші. Хоч би як розвивалися далі подій, КНР "свою" частину росії забере. Зокрема – Далекий Схід, Західний Сибір – все до Оренбурга. Я читав певну аналітику. І згідно з нею, китайська влада вже готує своє суспільство до операції з "денацифікації росії". Після повернення "споконвічно китайських територій". На китайському ТБ зараз кажуть, що росіяни – фашисти, демонструють кадри бомбардувань мирних українських міст, загибель цивільних. Тобто, російські криваві ігрища та меседжі повертаються бумерангом.

– А Японія поверне Курили?

– Поверне! Вона вже на другий день російського вторгнення в Україну заявила, що Курили — окуповані росією. Це серйозна заява. Мирного договору між росією та Японією немає. І є ймовірність, що японці проведуть силову операцію щодо повернення Курил. Усередині росії теж буде розвал. "Суб’єкти федерації" сипатимуться.

– Коли очікується закінчення війни?

- Думаю, все завершиться протягом 3-4 місяців. Навряд чи раніше. Важливо не прогнутися за цей час. Зеленський повинен наполягати, щоб армія росії забиралася зі всієї нашої території. Повністю. Не просто з тієї частини України, де вона вештається з 24 лютого, а й з ОРДЛО, з Криму. Останніми днями ми на власній шкурі відчули те, що я завжди казав: війна може бути закінчена лише двома способами – перемогою чи поразкою. Причому поразка не гарантує, що той, хто програв, не буде через якусь кількість років намагатися взяти реванш. Але перемир’я – завжди відкладена війна. І ми у лютому 2015-го "Мінком-2" просто відклали гарячу фазу російсько-української війни на сім років.

Зараз завдання – за будь-якого розкладу, як би там Захід не домовлявся з росією – повне звільнення українських територій від агресора.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі " Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні ".

Події 25 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: „ Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну ”.

А якою була обстановка 26 лютого – розписали погодинно у статті “ Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну ”.

За подіями 5-го дня слідкуйте у матеріалі "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардування, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну ".

Перший день весни, він же шостий день війни "Телеграф" відслідковував у матеріалі " Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожим обстрілом, але впевнено дає відсіч ".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі " Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і на помсту прасують міста України ".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: " Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни ".

А про події за 4 березня, читайте у матеріалі: " Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками "

Про те, яким було протистояння у п’ятий день весни, читайте у матеріалі: " Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон ".