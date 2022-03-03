Переговори України та Росії завершилися: що відомо

У складі української делегації були Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк.

Новий етап російсько-українських переговорів, які розпочалися 3 березня, вже завершився. Сторонам не вдалося досягти конкретних домовленостей

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк під час брифінгу по завершенню зустрічі у четвер, 3 лютого, передає "Телеграф".

"Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів", — заявив Подоляк.

За його словами, єдиний аспект, про який вдалося домовитися з російською стороною — спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для постачання медикаментів та продуктів у міста, де йдуть найбільш запеклі бої. На цей час обидві сторони мають тимчасово припинити вогонь.

З цією метою будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії й будуть сформовані відповідні логістичні процедури.

Радник голови ОП зазначив, що третій раунд російсько-українських перемовин має відбутися найближчим часом.

Додамо, що на порядку денному другого раунду перемовин України з російською стороною стояли питання негайного припинення вогню, перемир'я та створення гуманітарних коридорів. Домовленостей вдалося досягти лише по останньому пункту.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитися від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами воєнної кампанії в Україні.