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Переговори України та Росії стартували: перше відео

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Стартували переговори між Україною та РФ Новина оновлена 03 березня 2022, 17:04
Стартували переговори між Україною та РФ

Україну представляє Давид Арахамія, Олексій Рєзніков, Михайло Подоляк.

У четвер, 3 березня, Україна та Росія розпочали новий етап переговорів.

Про це повідомляє радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Починаємо розмовляти з російськими представниками", — йдеться у повідомленні

При цьому він зазначив, що на порядку денному:

  • негайне припинення вогню;
  • перемир’я;
  • гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона готова говорити, але на ультиматуми путіна не піде.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитися від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами воєнної кампанії в Україні.

Теги:
#Росія #Білорусь
Стартували переговори між Україною та РФ
Політика
Переговори України та Росії стартували: перше відео
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Стартували переговори між Україною та РФ
Переговори України та Росії стартували: перше відео
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