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Крим та НАТО: Путін озвучив свої вимоги до України та світу

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Володимир Путін Новина оновлена 22 лютого 2022, 19:27
Володимир Путін

Виконання вимог президента Росії залишить Україну беззахисною і без Криму

Президент Росії Володимир Путін після отримання дозволу Ради федерації на використання російських військ на Донбасі по суті озвучив свої вимоги до світової спільноти загалом та України зокрема.

Про це він оголосив, спілкуючись із журналістами у вівторок, 22 лютого, увечері.

НАТО

Однією з суті вимог Путіна є відмова України від курсу в НАТО.

"Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету", — заявив він.

Крим

Також Путін хоче по суті скасування санкцій проти Росії за анексію Криму та Севастополя, як і визнання захоплення півострова.

"Довгострокове врегулювання ситуації в Україні залежить від визнання волевиявлення людей, які живуть у Севастополі та в Криму", — сказав президент РФ.

Демілітаризація

Ще однією вимогою Путіна є роззброєння України.

"Російська Федерація виступає за демілітаризацію сьогоднішньої України", — заявив він.

Раніше на цій же прес-конференції президент РФ заявив, що "ДНР" та "ЛНР" визнані Росією в рамках Донецької та Луганської областей України.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Крим #Володимир Путін #Вимоги #Демілітаризація
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