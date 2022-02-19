Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу

Ключовою темою для обговорення лідерів понад 30 країн світу стала ситуація навколо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Крим та Донбас лише мирним шляхом. Так він відповів на побоювання Путіна, що Київ, якщо вступить до НАТО, може вдатися до атаки на півострів.

Про це чинний гарант заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 19 лютого.

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