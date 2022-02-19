Рус

Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 19 лютого 2022, 16:58
Президент України Володимир Зеленський

Ключовою темою для обговорення лідерів понад 30 країн світу стала ситуація навколо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Крим та Донбас лише мирним шляхом. Так він відповів на побоювання Путіна, що Київ, якщо вступить до НАТО, може вдатися до атаки на півострів.

Про це чинний гарант заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 19 лютого.

Новина доповнюється…

Теги:
#Президент #Брифінг #Звернення #Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу
Дата публікації
Категорія
Донбас
Арахамія, Монастирський та десятки західних журналістів потрапили під мінометний обстріл на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець
Атака на Україну: Росія все спланувала та хоче відкрити новий фронт
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на фронті та евакуація мешканців до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)