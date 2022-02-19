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Зеленский в Мюнхене ответил Путину о возвращении Крыма и Донбасса

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 19 февраля 2022, 17:21
Президент Украины Владимир Зеленский

Ключевой темой для обсуждения лидеров более 30 стран стала ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем. Так он ответил на опасения Путина, что Киев, если вступит в НАТО, может прибегнуть к атаке на полуостров.

Об этом действующий гарант заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

"Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее. Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину. И это произойдет исключительно мирным путем. Нам говорят двери открытые (для вступления в НАТО — ред.), но пока посторонних не пускают. Мы готовы к переговорам в любой точке мира. Мир в Украине нужен миру – в международно признанных границах.", — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, что ранее боевики организовали эвакуацию жителей ОРДЛО в Российскую Федерацию, предварительно выступив с заявлением, что украинский президент Владимир Зеленский якобы готовит приказ о наступлении украинской армии на временно оккупированные территории.

В ответ на это министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ не планировали наступления на Донбасс, а Киев и дальше планирует продолжать дипломатические попытки урегулировать ситуацию на временно оккупированных территориях. Указанную информацию также подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба.

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#Президент #Брифинг #Обращение #Владимир Зеленский
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