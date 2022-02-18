Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности

Боевики на Донбассе устроили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область РФ, а в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

На фоне резко возросшего количества обстрелов боевиками украинских позиций и населенных пунктов на Донбассе главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", контролирующих части Донецкой и Луганской областей соответственно, внезапно объявили об эвакуации с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей в Россию. Сайт "Телеграф" следит за событиями.

19:45 — И снова информация от росСМИ (насколько сообщение достоверно, говорить не беремся, но стараемся выбирать более-менее реалистичную информацию):

На фоне объявленной эвакуации в РФ и поднявшегося среди мирных жителей ажиотажа в "ЛНР" решили ввести ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Теперь на оккупированной Луганщине топливо продают только для экстренных и государственных служб и автобусов, на которых будет проводиться эвакуация граждан.

18:56 — Жительница Луганска на условиях анонимности дала комментарий "Телеграфу":

"Обстановка нагнетающая, призывают, если есть возможность эвакуироваться в Россию. Мы пока дома, документы уже собрала, сейчас собираю вещи и всё самое необходимое. Чтобы в случае чего сразу уезжать. На нервах, страшно. Пока будем на чемоданах сидеть и следить за ситуацией", — рассказала луганчанка.

18:29 — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО и призвал не верить в ложь боевиков.

18:26 — Провокация, эвакуация, повод к войне: мы попробовали разобраться в том, что сейчас происходит в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и к чему это может привести.

Эскалация на Донбассе

Резкое обострение ситуации на Донбассе произошло 17 февраля. Тогда день украинская сторона зарегистрировала не менее полусотни случаев открытия огня боевиками, в том числе мирных населенных пунктов. Били террористы, в том числе по сугубо мирным постройкам, в частности, детскому саду. В результате обстрелов были ранены или травмированы семь человек.

В пятницу, 18 января, не менее интенсивные обстрелы со стороны боевиков продолжились. В частности, террористы обстреляли из тяжелого оружия конвой гуманитарной миссии ООН. Машины в это время находились на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Согласно вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, с начала суток противник осуществил 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотяное, Новогнатовку и Старый Айдар — из артиллерии калибра 122 мм;

Четыре раза Старогнатовку— из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалык – из автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

Пивденное — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Девять раз Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое — из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский– из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое– из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную — из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема– из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригорьевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Счастье — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Согласно сводке, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

При этом в пресс-центре ООС подчеркнули, что украинские военные не везде имели возможность открывать огонь в ответ: "весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями".

Эвакуация жителей

Еще более цинично выглядит ситуация с учетом последних действий террористических организаций.

Так, сначала главарь "ДНР" Денис Пушилин, а затем и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявили об эвакуации с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей в Россию.

Объяснили они такие меры якобы угрозой для мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, боевики прикрываются заявлениями о якобы подготовке ВСУ ко взятию Донбасса, что власти Украины уже не единожды опровергли за последние дни и часы: утром подобные инсинуации опровергал глава Минобороны Украины Алексей Резников, а уже после объявления боевиками эвакуации — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Тем временем для усиления психологического давления на находящихся под их властью граждан боевики в Донецке применили сирены.

В результате этого в подконтрольных террористах городах Донбасса началась если не паника, то как минимум мирное население крайне напряжено: люди выстроились за продуктами первой необходимости и к банкоматам в огромные очереди, а владельцы автотранспорта буквально осаждают заправочные станции, чтобы выехать из городов, что оперативно тиражируют российские СМИ и телеграм-каналы.

Очередь к банкомату,18 февраля

Очереди в оккупированном Донецке

Уже вечером к происходящему подключилась и Россия, где, по словам главарей "ЛДНР", для выезжающих мирных граждан УЖЕ развернуты лагеря.

В частности, президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч российских рублей (около 3740 грн) выехавшим в Ростовскую область жителям оккупированных территорий.

Также около 18:00 по времени Киева стало известно о якобы произошедшем в оккупированном Донецке взрыве (по сообщениям некоторых российских СМИ, серии взрывов).

По сообщениям российских СМИ, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от "здания правительства "ДНР".

Как сообщалось, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН 17 февраля заявил, что Россия может совершить провокацию, чтобы получить формальный повод для вторжения в Украину.