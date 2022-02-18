Укр

Обострение на Донбассе: оккупанты обстреляли гуманитарный конвой ООН (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Момент обстрела попал на видео Новость обновлена 18 февраля 2022, 15:17
Момент обстрела попал на видео

Обстрелы велись из миномета, гранатомета и пулемета.

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать положения Минских соглашений и международного гуманитарного права. Так в пятницу, 18 февраля, они обстреляли с тяжелого оружия конвой гумманитарной миссии ООН.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что около 12:00 оккупанты открыли огонь по КПВВ "Счастье" в Луганской области. В это время там находился международный конвой с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, который проходил проверку пограничников перед отправкой на неподконтрольные территории.

"Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора", — написал Залужный.

Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе

К тому времени четыре автомобиля уже прошли контроль, а еще восемь остались в межпозиционной зоне.

Залужный добавил, что убитых среди гражданских лиц и состава ООС нет.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в зоне ООС было зафиксировано не менее 50 нарушений режима "тишины". Под утренние обстрелы попали подконтрольные Украине населенные пункты Марьинка и Врубовка.

Станица Луганская была обстреляна утром и еще раз вечером.

Согласно последним данным, в результате обстрелов были ранены и травмированы 7 человек.

Теги:
#Донбасс #МККК #ОРДЛО #Валерий Залужный
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