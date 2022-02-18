Обострение на Донбассе может превратиться в большую войну, - Георгий Тука

Тенденция нарастания угрозы со стороны России сохраняется

Ситуация на Донбассе, похоже, пошла вразнос. После массовых обстрелов в четверг, 17 февраля, оккупанты продолжили глумиться над Минскими соглашениями и международным гуманитарным правом. Так в пятницу, 18 февраля, они обстреляли из тяжелого оружия конвой гуманитарной миссии ООН.

На фоне этого главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что будет проведена эвакуация с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область России. Мол, украинские военные вот-вот пойдут в наступление.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука прокомментировал происходящие в блиц-интервью "Телеграфу".

Есть несколько сценариев

– Как события могут развиваться дальше?

– Есть несколько сценариев. Включая те самые полномасштабные военные действия, о чем нас предупреждают США, Великобритания и не только. Заканчивая некими дипломатическими переговорами, которые могут быть инициированы в ближайшие дни. На них Украину могут, к примеру, склонять принимать те ультимативные условия, которые на протяжении 7,5 лет выдвигает РФ. Особый статус ОРДЛО и так далее. Если одной фразой – формирование в Украине ассиметричной федерации. Соответствующие требование РФ уже выдвинула США (чтобы те "нажали" на Украину). Получила отказ. Сейчас выдвинула другие – на 11 листах… Вопросов для обсуждения более, чем достаточно.

– Вы затронули российский ответ на предложения Соединённых Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования. О чем говорит этот ответ? Какими видится наиболее вероятный выход из ситуации?

– Я пока не вижу выхода, кроме как дальнейшего обострения. Тон возражений РФ, с моей точки зрения, довольно хамовитый.

Посмотрим, какой будет ответ со стороны США и НАТО. Но пока с каждым днем я наблюдаю, что возможностей для поиска компромиссных решений становится всё меньше, а тон в общении – всё острее. Причем в большей степени хамит РФ. В том числе ее дипломаты. Таких тенденций раньше не замечалось. Во всем мире дипломаты славятся, в первую очередь, своей сдержанностью.

– Куда всё может вырулить?

– Куда угодно. Это может быть полный разрыв Западом торговых и дипломатических отношений с РФ. Использование дополнительных рычагов влияния на Россию – с одной стороны, а Россией на коллективный Запад – с другой стороны. Кроме того, безусловно, РФ будет использовать противоречия внутри коллективного Запада, чтобы расшатать его и без того нестойкое единство.

Объективные прогнозы давать сложно. Ситуация находится в состоянии неопределенности. И эта неопределенность лишь увеличивается.

К сожалению, нельзя исключать и вероятность так называемой большой войны. Как и то, что театром военных действий будет территория нашего государства.

Запад видит в России угрозу и бизнес-партнера

– Почему коллективный Запад не может призвать Россию к ответу. Ведь он не может не понимать, кто истинный агрессор? Почему нет достаточно жесткой реакции?

– Комплекс причин. Одна из основных, с моей точки зрения, – подавляющее большинство стран, которые принято называть "коллективным Западом", не готовы идти на обострение отношений с Россией из-за страха потерять существенного "бизнес-партнера", каковым та является для них. Речь о тех же Германии, Франции, Венгрии, Италии, Греции. Они отдают себе отсчет, что если идти на обострение с таким бизнес-партнером, то страдать будет не только РФ, но и непосредственно сами эти государства. А они не готовы жертвовать своим благополучием ради далекой, чуждой им Украины.

– Западные СМИ, а вслед за ними и политики уже который месяц анонсирую новые даты вторжения. Почему это происходит?

– Не надо забывать, что подавляющее большинство СМИ, как у нас, так и на западе, ориентированы на хайповые новости, хайповую информацию. Так построена современная информационная политика. На основе хайпа повышается спрос на то или иное СМИ, соответственно – его доходность. И, с моей точки зрения, это один из фундаментальных факторов, которые определяют не саму информацию, а форму ее подачи. Погоня за сенсацией, к сожалению, присуща большому количеству СМИ.

Вместе с тем надо трезво смотреть на то, что происходит. И отдавать себе отчет, что когда сообщаются некие конкретные даты нападения, это вовсе не означает:

А) что именно в эту дату может быть совершено данное нападение;

Б) что если оно не совершено в ту или иную дату, то не случится на следующий день или через неделю.

Главный тезис, который постоянно доносят западные СМИ и политики – нарастание угрозы со стороны России. И эта тенденция остается неизменной

– Как оцениваете реакцию украинской власти на данные сообщения?

– Украинская власть, с моей точки зрения, демонстрирует два тренда, которые, как говорят дипломаты, "вызывают глубокую обеспокоенность".

Тренд первый – если вы уж так хотите противодействовать паническим настроениям, которые якобы имеют место среди нашего населения (хоть я паники не наблюдаю – скорее обеспокоенность и волнение), если хотите успокоить неких паникеров, то наиболее эффективный способ – не вещание с телеэкранов "спокойствие, только спокойствие", а демонстрация готовности государства защитить собственных граждан. И не просто пустыми заявлениями президента или министра обороны, а конкретными факторами. А именно: какое у нас количество резервов топлива, боезапаса, каково состояние ремонтной базы. И многие другие факторы, которые для трезвомыслящих людей являются основополагающими.

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Второй тренд – это заявления Арахамии (глава парламентской фракции "Слуга народа"), что вся информации, присущая западным СМИ касательно угрозы российского вторжения, приводит к большим убыткам для украинского бюджета. Что это – проявление гибридной войны. И что необходимо исследовать и расследовать – что это такое. И в тот же день те же тезисы фактически дословно повторят глава МИД РФ Лавров. У меня такое впечатление, что вскоре можно создавать совместную рабочую группу Лаврова-Арахамии по исследованию гибридных способов ведения войны коллективным Западом. Только непонятно, против кого он ведет эту войну – и где тот же Арахамия старается искать поддержку в противостоянии с Россией.

Обострение на Донбассе началось 17 февраля. В зоне ООС было зафиксировано 60 нарушений режима "тишины". Под утренние обстрелы попали подконтрольные Украине населенные пункты Марьинка и Врубовка.

Станица Луганская была обстреляна утром и еще раз вечером.

Согласно последним данным, в результате обстрелов были ранены и травмированы 7 человек.

В пятницу, 18 февраля ситуация на Донбассе продолжила накаляться.