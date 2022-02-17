Укр

Станица Луганская вновь под обстрелом: поврежден жилой дом (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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О пострадавших пока ничего не известно Новость обновлена 17 февраля 2022, 23:00
О пострадавших пока ничего не известно

Стрельба слышна и в других населенных пунктах.

Населенный пункт Станица Луганская, который пострадал от минометного огня утром 17 февраля, вновь подвергся обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрелы были слышны после 21:00 в самом населенном пункте, так и по направлению в сторону Счастья.

Кроме того, он добавил, что один из снарядов из тяжелого орудия попал в жилой дом по адресу ул. Магистральная, 8. Взрыв стал причиной пожара, однако обошлось без пострадавших.

Позже кадры пожара были обнародованы в сети.

На самом видео сложно понять, какие разрушения получил дом, поскольку съемка велась в темное время суток. Заметно, что в доме отсутствует часть крыши, а пожар, по всей видимости, возник из-за прорыва газовой трубы.

Вместе с тем блогер Donetchanyn сообщил, что стрельбу слышат и в Донецке, кроме того жители населенных пунктов вроде Золотого, Кондрашовки, Алмазной, Кировска, Первомайска и Стаханова и других готовятся "к ночевке в подвалах".

"От читателей стало известно, что в районе Золотого 5, оккупационные подразделения открыли огонь в сторону своих позиций (возможно готовят картинку)", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 17 февраля, позиции ВСУ и населенные пункты на линии разграничения подвергались обстрелам около 30 раз. Кроме уже упомянутой Станицы Луганской, где снаряд попал в детский сад, пострадал город Марьинка (Донецкая область), где осколками тяжело ранило женщину 1957 года рождения.

Досталось также пгт Врубовка (Луганская область), который накрыли минометным огнем. В итоге один из снарядов попал в двор лицея, а другой — в жилой дом.

Теги:
#Украина #Луганская область #Донбасс #Станица-Луганская #ОРДЛО
О пострадавших пока ничего не известно
Украина
Станица Луганская вновь под обстрелом: поврежден жилой дом (видео)
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О пострадавших пока ничего не известно
Станица Луганская вновь под обстрелом: поврежден жилой дом (видео)
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