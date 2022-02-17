Укр

На Донбассе серьезное обострение: появилась карта обстрелов и горячих точек

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия выстрелов боевиков на Донбассе в четверг Новость обновлена 17 февраля 2022, 18:24
Последствия выстрелов боевиков на Донбассе в четверг

За 16 часов четверга произошло почти 40 обстрелов.

Пальба на Донбассе активизировалась утром 17 февраля и незначительно утихла днем. Согласно появившейся карте обстрелов, "горячей" была почти вся линия разграничения.

Сводку в проекции на карту Украины публикует Liveuamap.

Карта обострения обстрелов на Донбассе 17 февраля
Карта обострения обстрелов на Донбассе 17 февраля

Карту также опубликовало волонтерское сообщество InformNapalm. По их данным, оккупанты уже готовятся выдвинуться на новые позиции для нового удара.

Согласно данным штаба ООС, на 16:00 количество обстрелов возросло до 39 за сутки (на 11:00 их было на десять меньше). Стреляли и на Луганщине, и на Донетчине. Среди обстрелов со стороны боевиков — три десятка с применением запрещенного договоренностями оружия.

Двое украинских военных попали в больницу — раненый в состоянии средней тяжести, травмированный — в удовлетворительном. Пострадали и пятеро гражданских — от обстрелов боевиков ранены двое, среди них женщина в Марьинке, которой осколки попали в руку и живот.

В Станице Луганской, где боевики утром попали в детский сад, трое сотрудников дошкольного учреждения получили контузии.

Ранее "Телеграф" писал, что на обстрелы боевиками мирных населенных пунктов уже отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Теги:
#Карта #Донбасс #Обстрелы
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