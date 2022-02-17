Укр

Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото Новость обновлена 17 февраля 2022, 13:12

Школьникам пришлось пережидать атаку оккупантов в подвале

Боевики на Донбассе вслед за обстрелом детского сада в Станице Луганской продолжили атаковать подконтрольные Украине территории. Утром 17 февраля пророссийские войска обстреляли школу во Врубовке Луганской области, в которой находилось почти полсотни человек.

Как рассказали в Попаснянской городской военно-гражданской администрации, снаряд во двор Врубовского лицея попал в 10:25 утра. В это время в детском учреждении шли уроки: там находилось 30 школьников и еще 14 человек — учителя и персонал. В результате, детей эвакуировали в подвал.

Обстрелянный лицей во Врубовке
Обстрелянный лицей во Врубовке

Кроме того, в этом же поселке снаряд попал в частный дом по ул. Центральная. Еще один — перебил газопровод высокого давления, из-за чего без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Оккупанты обстреляли Украину из минометов
Оккупанты обстреляли Украину из минометов

На месте сейчас работают правоохранители. На момент выхода новости известно, что боевики обстреляли из минометов во Врубовке много улиц: Центральную, Первомайскую, Юбилейную.

Последствия атаки боевиков
Последствия атаки боевиков

Напомним, что пропагандистские СМИ РФ раструбили информацию про обстрел украинского детсада в подконтрольной нам Станице Луганской, запустив вместо фактов очередной фейк и обвинив во всем ВСУ. Однако в публикациях сразу же нашли много несостыковок, а пропутинские журналисты хоть и начали удалять неправдивые новости, но фейки уже успели разойтись по сети.

Теги:
#Обстрел #Школа #Донбасс
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Общество
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
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Дата публикации
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Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
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