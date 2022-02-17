Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото

Школьникам пришлось пережидать атаку оккупантов в подвале

Боевики на Донбассе вслед за обстрелом детского сада в Станице Луганской продолжили атаковать подконтрольные Украине территории. Утром 17 февраля пророссийские войска обстреляли школу во Врубовке Луганской области, в которой находилось почти полсотни человек.

Как рассказали в Попаснянской городской военно-гражданской администрации, снаряд во двор Врубовского лицея попал в 10:25 утра. В это время в детском учреждении шли уроки: там находилось 30 школьников и еще 14 человек — учителя и персонал. В результате, детей эвакуировали в подвал.

Обстрелянный лицей во Врубовке

Кроме того, в этом же поселке снаряд попал в частный дом по ул. Центральная. Еще один — перебил газопровод высокого давления, из-за чего без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Оккупанты обстреляли Украину из минометов

На месте сейчас работают правоохранители. На момент выхода новости известно, что боевики обстреляли из минометов во Врубовке много улиц: Центральную, Первомайскую, Юбилейную.

Последствия атаки боевиков

Напомним, что пропагандистские СМИ РФ раструбили информацию про обстрел украинского детсада в подконтрольной нам Станице Луганской, запустив вместо фактов очередной фейк и обвинив во всем ВСУ. Однако в публикациях сразу же нашли много несостыковок, а пропутинские журналисты хоть и начали удалять неправдивые новости, но фейки уже успели разойтись по сети.