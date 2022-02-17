Обстрел детсада боевиками на Донбассе: появились видео и новые фото

Лишь по случайности в пострадавшем классе не было детей

В сети появились первые кадры с места обстрела боевиков в Станице Луганской. Местные засняли, что сейчас происходит внутри детского садика "Сказка", стену которого повредили при минометном обстреле.

Видеозаписью поделился Telegram-канал "donetchanyn".

На записи четко видно, какой ущерб был нанесен разлетевшимся снарядом. Несколько окон разбито, все помещение находится в каменной и бетонной крошке, повреждена стена.

Снаряд легко проломил толстую стену

Последнее "увечье", к слову, вызывает больше всего внимания — снаряд смог пробить кладку толщиной в четыре кирпича.

Предупреждаем: на видео имеется нецензурная лексика (строго 18+)!

Лишь по счастливой случайности в пострадавшем классе не было юных воспитанников. Тем не менее информация о двух контуженых воспитателях по-прежнему считается актуальным.

Обстрела не выдержали даже стеклопакеты

Так выглядит место обстрела снаружи

Добавим, что согласно информации военного обозревателя Александра Коваленко (блогер "Злой Одессит") направление обстрела четко подтверждает — его вели с оккупированной Россией территории Луганщины.

Карта вероятного направления обстрела

Напомним, что пострадал от обстрелов детский садик "Сказка", расположенный на улице Пионерской.

Детский сад "Сказка" в Станице Луганской, карта

Добавим, что еще две недели назад в Украине оценивали ситуацию на Донбассе как стабильную. Также находилась информация об уменьшении количества обстрелов со стороны боевиков. Причину этого "Телеграфу" назвал ветеран АТО Андрей Рымарук.