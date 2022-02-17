Обстрел детсада боевиками на Донбассе: появились видео и новые фото
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Лишь по случайности в пострадавшем классе не было детей
В сети появились первые кадры с места обстрела боевиков в Станице Луганской. Местные засняли, что сейчас происходит внутри детского садика "Сказка", стену которого повредили при минометном обстреле.
Видеозаписью поделился Telegram-канал "donetchanyn".
На записи четко видно, какой ущерб был нанесен разлетевшимся снарядом. Несколько окон разбито, все помещение находится в каменной и бетонной крошке, повреждена стена.
Последнее "увечье", к слову, вызывает больше всего внимания — снаряд смог пробить кладку толщиной в четыре кирпича.
Предупреждаем: на видео имеется нецензурная лексика (строго 18+)!
Лишь по счастливой случайности в пострадавшем классе не было юных воспитанников. Тем не менее информация о двух контуженых воспитателях по-прежнему считается актуальным.
Добавим, что согласно информации военного обозревателя Александра Коваленко (блогер "Злой Одессит") направление обстрела четко подтверждает — его вели с оккупированной Россией территории Луганщины.
Напомним, что пострадал от обстрелов детский садик "Сказка", расположенный на улице Пионерской.
Добавим, что еще две недели назад в Украине оценивали ситуацию на Донбассе как стабильную. Также находилась информация об уменьшении количества обстрелов со стороны боевиков. Причину этого "Телеграфу" назвал ветеран АТО Андрей Рымарук.
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