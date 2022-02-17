Укр

Обстрел детсада боевиками на Донбассе: появились видео и новые фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Снаряд пробил стенку толщиной в четыре кирпича Новость обновлена 17 февраля 2022, 11:39
Снаряд пробил стенку толщиной в четыре кирпича

Лишь по случайности в пострадавшем классе не было детей

В сети появились первые кадры с места обстрела боевиков в Станице Луганской. Местные засняли, что сейчас происходит внутри детского садика "Сказка", стену которого повредили при минометном обстреле.

Видеозаписью поделился Telegram-канал "donetchanyn".

На записи четко видно, какой ущерб был нанесен разлетевшимся снарядом. Несколько окон разбито, все помещение находится в каменной и бетонной крошке, повреждена стена.

Снаряд легко проломил толстую стену
Снаряд легко проломил толстую стену

Последнее "увечье", к слову, вызывает больше всего внимания — снаряд смог пробить кладку толщиной в четыре кирпича.

Предупреждаем: на видео имеется нецензурная лексика (строго 18+)!

Лишь по счастливой случайности в пострадавшем классе не было юных воспитанников. Тем не менее информация о двух контуженых воспитателях по-прежнему считается актуальным.

Обстрела не выдержали даже стеклопакеты
Обстрела не выдержали даже стеклопакеты
Так выглядит место обстрела снаружи
Так выглядит место обстрела снаружи

Добавим, что согласно информации военного обозревателя Александра Коваленко (блогер "Злой Одессит") направление обстрела четко подтверждает — его вели с оккупированной Россией территории Луганщины.

Карта вероятного направления обстрела
Карта вероятного направления обстрела

Напомним, что пострадал от обстрелов детский садик "Сказка", расположенный на улице Пионерской.

Детский сад "Сказка" в Станице Луганской, карта
Детский сад "Сказка" в Станице Луганской, карта

Добавим, что еще две недели назад в Украине оценивали ситуацию на Донбассе как стабильную. Также находилась информация об уменьшении количества обстрелов со стороны боевиков. Причину этого "Телеграфу" назвал ветеран АТО Андрей Рымарук.

Теги:
#Обстрел #Донбасс #Детсад #Видео #Станица-Луганская #ОРДЛО
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