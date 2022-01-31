Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук пояснил "Телеграфу" заметное уменьшение обстрелов на Донбассе со стороны боевиков

Январь на Донбассе стал самым тихим за последние чуть ли не полтора года. На утро 31-го числа зафиксировано всего 65 обстрелов. В последний раз так мало обстрелов было в сентябре 2020 года.

Но эта тишина довольно обманчивая. И действия противника много на что указывают.

Почему на Донбасском фронте стало тише? Есть ряд причин.

Первое. Сепаратисты сделали основной акцент на боевой подготовке. Основная часть подразделений сейчас активно занимается на полигонах.

Второе. Часть командного состава была переброшена на совместные командно-штабные учения с белорусами. Именно в Беларусь стягивалась российская мощь, о которой все так истерят.

Третье. Такая тишина параллельно связана с плохими погодными условиями, которые не дают воевать.

Четвертое. Противник сейчас довольно активно проводит подготовительные мероприятия. Обслуживает технику, пополняет запасы боеприпасов.

Пока всё внимание сосредоточено на севере, они потихонечку на востоке готовятся.

Что мы имеем по факту?

С одной стороны, 65 обстрелов – цифра утешительная. Но есть другие цифры. Печальные. На данный момент за январь у нас – трое погибших, более десятка раненых.

Активнее всего в последнее время противник применяет сброс с беспилотных аппаратов. Вследствие этого ранение получили ряд бойцов. Обстрелы возобновляются и продолжаются в зонах разведения. В той же Станице Луганской в этом месяце стреляли с гранатометов, с минометов. Именно там вчера был ранен боец.

На охоту вышли русские снайпера. В конце прошлого года, а также уже в этом от их пуль гибли наши воины.

В середине месяца был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан". И, как следствие, на следующий день в том районе (Золотое-Новотошковка) начала работать вражеская артиллерия.

Враг продолжает применять ту практику, о которой мы уже говорили не раз. Они будут придерживаться ее и далее. А именно: полеты беспилотников, сбор информации, поиск слабого места, кинжальный артиллерийский удар. Именно такой сценарий боевых действий прогнозирую, как минимум, на февраль-март.