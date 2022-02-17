Обстріл дитсадка бойовиками на Донбасі: з’явилися відео та нові фото

Лише завдяки випадку у класі не було дітей

У мережі з’явилися перші кадри з місця обстрілу бойовиків у Станиці Луганській. Місцеві зафільмували, що зараз відбувається всередині дитячого садка "Казка", стіну якого пошкодили при мінометному обстрілі.

Відеозаписом поділився Telegram-канал Donetchanyn.

На записі чітко видно, яких збитків завдав снаряд, який розлетівся. Декілька вікон розбито, все приміщення знаходиться в кам’яній і бетонній крихті, пошкоджена стіна.

Снаряд легко проломив товсту стіну

Останнє "каліцтво", до речі, викликає найбільшу увагу — снаряд зміг пробити кладку завтовшки чотири цегли.

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Лише завдяки щасливому випадку в постраждалому класі не було юних вихованців. Проте інформація про двох контужених вихователів, як і раніше, вважається актуальною.

Обстрілу не витримали навіть склопакети

Так виглядає місце обстрілу зовні

Додамо, що згідно з інформацією військового оглядача Олександра Коваленка (блогер "Злий Одесит"), напрям обстрілу чітко підтверджує — його вели з окупованою Росією території Луганщини.

Карта ймовірного напрямку обстрілу

Нагадаємо, що постраждав від обстрілів дитячий садок "Казка", розташований на вулиці Піонерській.

Дитячий садок "Казка" у Станиці Луганській, карта

Додамо, що ще два тижні тому в Україні оцінювали ситуацію на Донеччині як стабільну. Також знаходилася інформація про зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. Причину цього "Телеграфу" назвав ветеран АТО Андрій Римарук.