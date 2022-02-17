Обстріл дитсадка бойовиками на Донбасі: з’явилися відео та нові фото
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Лише завдяки випадку у класі не було дітей
У мережі з’явилися перші кадри з місця обстрілу бойовиків у Станиці Луганській. Місцеві зафільмували, що зараз відбувається всередині дитячого садка "Казка", стіну якого пошкодили при мінометному обстрілі.
Відеозаписом поділився Telegram-канал Donetchanyn.
На записі чітко видно, яких збитків завдав снаряд, який розлетівся. Декілька вікон розбито, все приміщення знаходиться в кам’яній і бетонній крихті, пошкоджена стіна.
Останнє "каліцтво", до речі, викликає найбільшу увагу — снаряд зміг пробити кладку завтовшки чотири цегли.
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Лише завдяки щасливому випадку в постраждалому класі не було юних вихованців. Проте інформація про двох контужених вихователів, як і раніше, вважається актуальною.
Додамо, що згідно з інформацією військового оглядача Олександра Коваленка (блогер "Злий Одесит"), напрям обстрілу чітко підтверджує — його вели з окупованою Росією території Луганщини.
Нагадаємо, що постраждав від обстрілів дитячий садок "Казка", розташований на вулиці Піонерській.
Додамо, що ще два тижні тому в Україні оцінювали ситуацію на Донеччині як стабільну. Також знаходилася інформація про зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. Причину цього "Телеграфу" назвав ветеран АТО Андрій Римарук.
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