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Обстріл дитсадка бойовиками на Донбасі: з’явилися відео та нові фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Снаряд пробив стінку завтовшки чотири цеглини Новина оновлена 17 лютого 2022, 11:39
Снаряд пробив стінку завтовшки чотири цеглини

Лише завдяки випадку у класі не було дітей

У мережі з’явилися перші кадри з місця обстрілу бойовиків у Станиці Луганській. Місцеві зафільмували, що зараз відбувається всередині дитячого садка "Казка", стіну якого пошкодили при мінометному обстрілі.

Відеозаписом поділився Telegram-канал Donetchanyn.

На записі чітко видно, яких збитків завдав снаряд, який розлетівся. Декілька вікон розбито, все приміщення знаходиться в кам’яній і бетонній крихті, пошкоджена стіна.

Снаряд легко проломив товсту стіну
Снаряд легко проломив товсту стіну

Останнє "каліцтво", до речі, викликає найбільшу увагу — снаряд зміг пробити кладку завтовшки чотири цегли.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (18+)!

Лише завдяки щасливому випадку в постраждалому класі не було юних вихованців. Проте інформація про двох контужених вихователів, як і раніше, вважається актуальною.

Обстрілу не витримали навіть склопакети
Обстрілу не витримали навіть склопакети
Так виглядає місце обстрілу зовні
Так виглядає місце обстрілу зовні

Додамо, що згідно з інформацією військового оглядача Олександра Коваленка (блогер "Злий Одесит"), напрям обстрілу чітко підтверджує — його вели з окупованою Росією території Луганщини.

Карта ймовірного напрямку обстрілу
Карта ймовірного напрямку обстрілу

Нагадаємо, що постраждав від обстрілів дитячий садок "Казка", розташований на вулиці Піонерській.

Дитячий садок "Казка" у Станиці Луганській, карта
Дитячий садок "Казка" у Станиці Луганській, карта

Додамо, що ще два тижні тому в Україні оцінювали ситуацію на Донеччині як стабільну. Також знаходилася інформація про зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. Причину цього "Телеграфу" назвав ветеран АТО Андрій Римарук.

Теги:
#Обстріл #Донбас #Дитсадок #Відео #Станиця-Луганська #ОРДЛО
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