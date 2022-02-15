Росія зробила новий хід у битві за Донбас: навіщо і що буде далі

Експерти оцінили резонансне рішення Росії щодо ОРДЛО

У вівторок, 15 лютого, Держдума РФ проголосували за звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР" на окупованій частині Донецької та Луганської областей як самостійні та суверенні "держави". Ініціаторами такого звернення стали російські комуністи.

Експерти розповіли "Телеграфу", про що говорить такий крок країни-агресора.

Розпочато план "Б"

На думку ветерана зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Василя Богдана, підтримка цієї постанови представниками КПРФ, "Єдиної Росії" та ЛДПР підтвердило, що ці партії є імперськими та націонал-шовіністичними. І що їхня мета – просування експансії РФ у межах колишнього СРСР, колишньої царської Росії тощо.

"Зрозуміло, що це – попереднє рішення. Остаточне прийматиме особисто Путін. Але саме ухвалення цієї постанови свідчить, що, незважаючи на спроби Кремля змусити Україну реалізувати Мінські угоди на російських умовах – провалилися. Тому, схоже, у хід пустили план "Б", спрямований на легітимізацію ОРДЛО, щоб потім провести там "вибори", "референдум" – і приєднати дані території до РФ", – пояснює Василь Богдан.

Він наголошує, що фактично там – і так уже російський анклав. В ОРДЛО діє карбованцева зона, активно йде паспортизація. Упродовж року з невеликим з’явилося під 800 тисяч новоявлених "громадян РФ". Вся освіта – і початкова, і середня, і вища – йде у руслі Міносвіти РФ.

"Українського там нічого немає. Пропагандисти постійно вселяють, що Україна – це терористи, вороги. Тож було зрозуміло: якщо РФ не вдасться вмонтувати ці гниючі утворення до складу України, вона їх визнає своїми, – каже генерал. – Як раніше вчинила із захопленими територіями Грузії (Абхазія, Південна Осетія) та Молдови (Придністров’я)".

Треба говорити не лише про деескалацію, а й про деокупацію

Подальші кроки росіян, на думку Василя Богдана, залежатимуть від того, яку позицію займе українська сторона.

"З великим запізненням Верховна Рада підтримала сьогодні дві добрі ухвали. У тому числі – ухвалила звернутися до міжнародних організацій із закликом про невизнання будь-яких рішень РФ щодо незалежності самоосвіти на окупованій території.

Але це слід робити куди раніше, а коли в ООН щось там "прокукарекали" у контексті "заклику сторін до діалогу". Які сторони? Давно вже визнано, що Росія є агресором. Що вона окупувала частину українських теренів. І треба ставити питання про виведення російських військ із Криму та ОРДЛО, про реальну деокупацію цих територій", – наголошує генерал.

Він не виключає, що ми побачимо спроби Кремля тиснути на Київ. Можливо, у межах Нормандського формату.

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"Але якщо президент РФ підтримає постанову Держдуми, то, зрозуміло, і Нормандський формат, і Мінські угоди (які й так перебувають у коматозному стані) можна буде вважати офіційно мертвими, – вважає Василь Богдан. – Адже Росія не йде на поступки. Ставить політичні питання перед безпековими".

При цьому, продовжує генерал, європейські представники Нормандського формату – Франція та Німеччина – грають на боці РФ. Вони заважають просуванню України до НАТО, Євросоюзу, не допомагають нам озброєнням.

За словами Василя Богдана, показовим у цьому сенсі є нещодавній візит французького президента Макрона до Москви, де він почав говорити про якусь "фінляндизацію" України.

Показовим генерал вважає і вчорашню заяву канцлера ФРН Шольца у Києві – про те, що прийом України до НАТО – не на порядку денному.

"Дії української дипломатії та вищого військово-політичного керівництва мають бути спрямовані на зміцнення обороноздатності України. І на те, щоб наші закордонні партнери, міжнародні організації тиснули не на Київ, а на Москву. Щоб Росія стала на шлях не просто деескалації, а й деокупації, – упевнений Василь Богдан. – Тим самим виконавши свої зобов’язання перед світовою спільнотою, перед Україною, у тому числі у контексті Будапештського меморандуму ”.

Не можна піддатися на шантаж Росії

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань упевнений, що Путін продовжує піднімати ставки.

"Думаю, ми бачимо спробу пошантажувати Україну та Захід – щоб отримати поступки у питанні ухвалення Києвом закону про особливий статус та вибори до ОРДЛО. Якщо не вийде, не виключено, що Путін може піти на визнання "незалежності" цих "республік". Найнебезпечніше для нас зараз — піддатися на шантаж Росії. Ми вже чули заяву посла ЄС в Україні, що такий крок Держдуми посилює ситуацію.І це так.Але ситуація посилюється у плані реінтеграції.А її і так ні.Путін робить в ОРДЛО паспортизацію, закриває КПВВ "Усяк відрізає ОРДЛО від України. Це вже відбувається. Зрозуміло, що там усім заправляють росіяни. І в 1 і 2 Армійському корпусі — російські офіцери і генерали. І росіяни стоять за маріонетковими керівниками так званих "ДНР" і "ЛНР". Так що" формальне визнання псевдореспублік нічого особливо не змінить.Просто таємне, яке приховується Росією (всі ці "їхтамент"), стане явним (вони там були і є)", — пояснює експерт.

На його думку, це означатиме кінець "Мінська", причому руками Росії. Тому що такий крок повністю суперечить Мінській угоді. Усі побачать, хто хоче виконувати угоди, а хто не хоче.

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"Наголошую, найнебезпечніше для нас — піддатися цьому шантажу з боку РФ і піти на поводу у західної короткозорості. Ми не повинні реінтегрувати ОРДЛО за будь-яку ціну. І якщо Путін вимагатиме від нас неможливого — нам не потрібно погоджуватися. Нехай визнає, — вважає Олексій Гарань. – Санкції проти РФ, зрозуміло, залишаться. Чи буде збільшено – важко сказати. За логікою – повинні”.

Ризик у тому, зазначає експерт, що РФ може офіційно ввести до ОРДЛО війська. І це створить додаткову загрозу Україні.

"Але росіяни і там так є. Тож реально таке визнання мало що змінює", – резюмує Олексій Гарань.

Як повідомлялося раніше, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука дав прогноз "Телеграфу" про те, як розвиватимуться події на Донбасі найближчим часом, а також розповів, чому Росія не збирається приєднувати до себе ОРДЛО.