Рада звернулася до ООН та інших організацій через Росію: про що просить

Рішення підтримали більшість депутатів.

Верховна Рада України 15 лютого ухвалила звернутися до міжнародних організацій та урядів інших країн. Перше звернення стосується ескалації конфлікту з Росією.

У ньому до ООН, Європарламента, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та інших звернулися з низкою прохань, серед яких не лише засудження дій та кроків РФ, спрямованих на "підготовку основи для розширення військової та гібридної агресії" проти України, а й посилення санкцій проти Росії .

Основні тези звернення:

Верховна Рада засуджує агресію РФ, включаючи загрозу застосування сили,

Росія порушує низку міжнародних договорів,

Україна може сама регулювати питання безпеки, включаючи оборонні альянси,

Україна хоче мирного врегулювання конфлікту.

Верховна Рада закликала ООН, Європарламент, парламентські асамблеї ОЧЕС, Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та представників влади в інших країнах:

підтримувати суверенітет та цілісність території України та необхідність мирно вирішити спровокований РФ збройний конфлікт,

засудити дії та кроки РФ, які спрямовані на посилення агресії,

продовжити політичну підтримку України,

допомогти Україні, у тому числі і в оборонній сфері,

посилити санкції проти РФ.

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Друге ухвалене звернення стосується питання Донбасу. ВР звернулася до міжнародних партнерів із закликом не лише декларувати територіальну цілісність країни, а й не визнавати будь-яких рішень РФ щодо незалежності самоформувань на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також ВР попросила терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо ескалації ситуації на українських рубежах та застосувати санкції щодо РФ.

Зазначимо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу розповів, що 18 лютого Україна ініціювала щодо ситуації на кордоні Росії та України, збір засідання постійної ради та форуму ОБСЄ з безпеки.

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Раніше "Телеграф" писав, що у російській Держдумі ухвалили звернення до президента Володимира Путіна про визнання бандформувань на території ОРДЛО.