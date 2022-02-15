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Держдума Росії ухвалила резонансне рішення щодо ОРДЛО: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Російська Держдума Новина оновлена 15 лютого 2022, 12:55
Російська Держдума

Приводом стала "підтримка громадян".

У Держдумі Росії проголосували за звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання незаконних формувань на окупованій українській території "ДНР" та "ЛНР" як самостійних та суверенних держав. Ініціаторами такого звернення стали "комуністи". Рішення було ухвалено на пленарному засіданні.

Про це повідомив голова Держдуми В’ячеслав Володін.

Він заявив, що "громадяни та співвітчизники", які живуть на Донбасі "потребують допомоги та підтримки". На думку Держдуми, визнання послужить зміцненню миру та стабільності у регіоні.

Як повідомлялося раніше, пропонувалося два варіанти звернення до Путіна — від КПРФ та другий, за якого мали бути консультації з МЗС. Український нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що цим Росія "визнає свою окупацію наших територій", а також назвав те, що сталося "похороном Мінських угод".

Зазначимо, як писав "Телеграф", Верховна Рада України ще до прийняття Держдумою рішення про звернення до Путіна вже ухвалила звернення до міжнародних організацій про невизнання будь-яких рішень РФ щодо незалежності самоформувань на окупованій території.

Теги:
#Росія #Дума #ОРДЛО
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