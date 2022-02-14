Держдума Росії займеться питанням визнання "ЛДНР": названо дату

У Комітеті Держдуми схвалили одразу два документи.

Комітет парламенту Росії у справах СНД у понеділок, 14 лютого, схвалив одразу два варіанти звернення до президента країни Володимира Путіна щодо визнання т.зв. "ЛДНР", а на розгляд Держдуми вони можуть потрапити вже у вівторок.

Про це пише ТАРС із посиланням на джерела, поінформовані із ситуацією.

Він зазначив, що комітет ухвалив початковий запропонований компартією Росії проєкт звернення, а також інший, у якому передбачено спочатку проконсультуватися з Міністерством закордонних справ країни щодо дотримання міжнародних домовленостей, у тому числі Мінських угод.

За словами джерела, автори другого документа переконані, що поправки прискорять процес його прийняття.

Він додав, що кожен із проєктів отримав по три голоси у комітеті.

"Зараз це винесено на Раду Думи, і завтра обидві ухвали можуть бути винесені на обговорення Держдуми", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, проєкт відповідного документа було оприлюднено 19 січня 2022 року, з ініціативою про визнання "незалежності" ОРДЛО від України виступили представники КПРФ на чолі з її лідером Геннадієм Зюгановим.

Колишній нардеп України та голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко раніше розповів "Телеграфу", чому це звернення почали розглядати саме зараз і що визнання т.зв. "ЛДНР" дасть Росії та Путіну.