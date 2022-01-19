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Путіну запропонували різке рішення щодо бойовиків "ДНР"-"ЛНР": що вигадали в Росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу Новина оновлена 19 січня 2022, 19:20
У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу

Під проханням президентові залишили свої підписи 11 депутатів Держдуми

У Росії можуть визнати "правовими республіками" терористичні об’єднання "ДНР" та "ЛНР", які захопили частину Донбасу. Із такою пропозицією до Володимира Путіна 19 січня звернулася частина депутатів Держдуми.

На це звернув увагу український нардеп від Євролідарності Володимир Ар’єв на своїй Facebook-сторінці.

Політик опублікував скріншот документа, підписаного 11 російськими депутатами. На його думку, у Кремлі зібралися формалізувати свою окупацію.

"Серед авторів — делегати Парламентської асамблеї Ради Європи від Росії, — також зауважив Ар’єв. — Цікаво, як ПАРЄ відреагує на чергове порушення принципів".

Перша сторінка документа
Перша сторінка документа

Також політик наголосив, що такий крок повинен мати серйозні наслідки з боку України та Заходу, зокрема запровадження санкцій. Проте, за словами Володимира Ар’єва, український уряд зараз хвилюють інші питання, з війною не пов’язані.

Слід зазначити, що у Росії вважають такий документ "вимогою часу". Автори скандального законопроєкту запевняють, що визнання легітимності ОРДЛО допоможе створити правову основу міждержавних відносин. Також одним із важливих з точки безпеки України є й аргумент щодо "співпраці та взаємодопомоги" після ухвалення такого закону.

Додамо, що до авторів документа увійшли Іван Мельников, Геннадій Зюганов, Микола Коломєйцев, Володимир Кашин, Юрій Афонін, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Євген Баканов, Олексій Курінний, Казбек Тайсаєв та Леонід Калашніков.

Офіційної реакції на дипломатичний прецедент від українського МЗС чи інших представників вищої влади поки що не було.

Нагадаємо, що на тлі таких заяв Росія продовжує перекидати свої війська до східних українських кордонів. За попередніми оцінками, зараз у регіоні перебуває близько 127 тисяч військовослужбовців.

Україна, у свою чергу, всіляко зміцнює свої позиції на фоні тривожних повідомлень щодо збільшення кількості російських військових у східних рубежах. Днями ЗСУ отримали нову зброю від дружньої Великобританії, яку обіцяють використовувати лише у разі атаки Росії. Про підготовку реакції країн Заходу на ймовірне вторгнення РФ в Україну заговорили і американські політики — Блінкен назвав три варіанти "покарань" для Кремля.

Теги:
#Росія #Держдума #Донбас #Держдума РФ #Визнання #ОРДЛО #Легітимність
У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу
Новини Росії
Путіну запропонували різке рішення щодо бойовиків "ДНР"-"ЛНР": що вигадали в Росії
Дата публікації
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