Путін може атакувати в будь-який момент: українська розвідка отримала тривожні дані

Вже в січні 2022 року кількість розвідувальних польотів російської техніки біля кордонів збільшилася втричі

Уряд Росії, який постійно нарощує військовий потенціал поряд з українськими кордонами, практично завершив процес передислокації військ. Таким чином, поряд зі східними рубежами нашої країни зараз перебуває близько 127 тисяч військовослужбовців.

Такі дані, що ґрунтуються на оцінці Міноборони України, повідомляє закордонне видання CNN.

У звіті позначили, що загроза атаки Росії існує як у разі материкового просування, і з боку моря. Проте морські підрозділи є занадто масовими. Проте на суші зараз дислокується щонайменше 106 тисяч військовослужбовців.

Додатково відомство повідомляє і про розміщення російських військових на окупованих територіях Донбасу — лише останнім часом їхня кількість збільшилася до 3 000.

Також збільшилася кількість польотів російської розвідки у небезпечній близькості до українського кордону. Наголошується і на розташування додаткових ракетних комплексів "Іскандер", які здатні направити снаряд дальністю 500-700 км.

Крім того, у Міноборони відзначають особливу активність білоруських військ на північних кордонах України. Це пов’язано з підготовкою до зимових спільних навчань Росії та Білорусі, проте українці попередньо оцінюють таку поведінку як ймовірну загрозу територіальній цілісності країни.

Нагадаємо, що українська армія всіляко зміцнює свої позиції на тлі тривожних повідомлень щодо збільшення кількості російських військових біля східних рубежів. Днями ЗСУ отримали нове постачання зброї від дружньої Великобританії. Наразі українці озброєні новітніми гранатометами, які здатні ефективно протистояти танкам супротивника. Проте їх обіцяють використати лише у разі нападу армії РФ.

Також "Телеграф" писав, що у Кремлі вже встигли назвати будь-які заяви про свою агресію "істерикою".