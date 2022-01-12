Росія стягує військову техніку до кордону з Україною з Далекого Сходу та Сибіру: з’явилися фото

Техніка Східного воєнного округу їде на захід

За минулий тиждень у мережі помітили фото та відео російських танків, бойових машин піхоти та реактивних систем залпового вогню. Разом з технікою перекидають особовий склад, проте його кількість складно визначити.

Як повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team, було знайдено "безліч відео, де військова техніка відображена на автошляхах, у процесі навантаження на залізничні платформи та на ешелонах, що рухаються на захід". Більшість записів були зроблені у Східному Сибіру та на Далекому Сході — від Бурятії до Приморського краю.

Деякі ешелони помітили у Новосибірську та Кемерові, через що експерти CIT відкидають версію про місцеві військові навчання. Найімовірніше, військова техніка приєднається до накопичених сил у Криму та біля кордону з Україною.

Ось такими знімками російської техніки, що наближається до України, діляться в мережі

10 січня в американському виданні The New York Times, посилаючись на власні джерела, стверджували, що Росія планує збільшити власний військовий контингент на кордоні з Україною до 175 000 бійців.

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Як повідомлялося раніше, про ймовірність початку повномасштабного вторгнення в Україну у ЗМІ почали говорити наприкінці жовтня. Зараз за даними української та західної розвідок Росія перекинула у прикордонні області близько 94 тисяч солдатів, але очікується, що незабаром їх стане 175 тисяч.

На тлі цього Росія відправила вимоги США та НАТО, серед яких заборона розширення Альянсу та на спільні навчання з Україною. Крім того, Кремль захотів зменшення кількості військ НАТО в країнах Балтії та виведення американських ракет із Європи.