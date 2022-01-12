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США розсекретили плани покарання Путіна та Росії у разі вторгнення в Україну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Головною "мішенню" нових санкцій є Путін Новина оновлена 12 січня 2022, 16:52
Головною "мішенню" нових санкцій є Путін

Американці закликають РФ не жертвувати економікою та життям свого народу в марних спробах змінити карту Європи

У Сенаті США вже готують і незабаром оприлюднять новий пакет санкцій проти Росії, якщо вона піде на Україну з повномасштабною війною.

Про це з посиланням на законопроект та власні джерела повідомляє американське ЗМІ The Washington Post.

Зокрема, головного удару демократи хочуть завдати по президенту РФ Володимиру Путіну. Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес каже, що постраждає все оточення російського політика: санкції введуть проти високопоставлених російських військових та чиновників, багатьох банків та системи міжнародних платежів SWIFT.

У Сенаті кажуть, що Білий дім уже підтримав цей проект, яким американські політики закликають "не жертвувати економікою та життям свого народу у марних спробах змінити карту Європи".

Нагадаємо, що група республіканських конгресменів розробила законопроект, згідно з яким Україна стає країною "НАТО-плюс", а Росію визнають спонсором тероризму. Для цієї ініціативи вже знайшлися спонсори, а серед "покарання" для Путіна конгресмени пропонують не допустити запуск "Північного потоку-2".

Теги:
#США #Росія #Санкції #Володимир Путін
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