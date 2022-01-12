Укр

США рассекретили планы наказания Путина и России в случае вторжения в Украину

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Главной "мишенью" новых санкций является Путин Новость обновлена 12 января 2022, 16:52
Главной "мишенью" новых санкций является Путин

Американцы призывают РФ не жертвовать экономикой и жизнью своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы

В Сенате США уже готовят и вскоре обнародуют новый пакет санкций против России, если та пойдет на Украину с полномасштабной войной.

Об этом со ссылкой на законопроект и собственные источники сообщает американское СМИ The Washington Post.

В частности, главный удар демократы хотят нанести по президенту РФ Владимиру Путину. Председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес говорит, что пострадает все окружение российского политика: санкции введут против высокопоставленных российских военных и чиновников, многих банков и системы международных платежей SWIFT.

В Сенате говорят, что Белый дом уже поддержал данный проект, которым американские политики призывают "не жертвовать экономикой и жизнью своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы".

Напомним, что группа республиканских конгрессменов разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма. Для этой инициативы уже нашлись спонсоры, а в числе "наказания" для Путина конгрессмены предлагают не допустить запуск "Северного потока-2".

Теги:
#США #Россия #Санкции #Владимир Путин
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