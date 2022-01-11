Украине хотят присвоить статус "НАТО-плюс", а Россию - признать спонсором терроризма: что это значит
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Некоторые конгрессмены США заявили, что не потерпят отказ Украины от НАТО, а также восстановление сферы влияния России
В США группа республиканских конгрессменов разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма.
О намерении американских политиков, которые уже даже нашли спонсоров для Украины, пишет "Голос Америки".
Так, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол (он же является главным спонсором законопроекта) говорит, что они не потерпят отказ Украины от НАТО, а также восстановление сферы влияния России на мировой арене.
Новым законопроектом, который вскоре рассмотрят, предполагается:
- военная и дипломатическая поддержка для Украины;
- привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности путем санкций против "Северного потока-2";
- определение своего места для Украины в системе Альянса в категории "НАТО-плюс", что позволит нам покупать некоторые оборонные товары США по ускоренной процедуре;
- отказ от предложения России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования;
- выделение 155 миллионов долларов для СМИ на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией в странах бывшего СССР в 2022 году;
- увеличение финансирования поставок противовоздушного и противокорабельного оружия, которое нужно для сдерживания сил РФ.
Конгрессмены в очередной раз напомнили о том, что Украина должна свободно выбирать свое будущее и не бояться мести Путина за тот или иной шаг.
Напомним, что в США не исключают, что вторжение России в Украину может произойти в феврале.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, если РФ таки нападет, то это будет крупнейшее поражение Запада и приговор для Альянса.
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