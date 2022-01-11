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Украине хотят присвоить статус "НАТО-плюс", а Россию - признать спонсором терроризма: что это значит

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Украина может получить льготы и новый статус в НАТО Новость обновлена 11 января 2022, 16:51
Украина может получить льготы и новый статус в НАТО

Некоторые конгрессмены США заявили, что не потерпят отказ Украины от НАТО, а также восстановление сферы влияния России

В США группа республиканских конгрессменов разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма.

О намерении американских политиков, которые уже даже нашли спонсоров для Украины, пишет "Голос Америки".

Так, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол (он же является главным спонсором законопроекта) говорит, что они не потерпят отказ Украины от НАТО, а также восстановление сферы влияния России на мировой арене.

Новым законопроектом, который вскоре рассмотрят, предполагается:

  • военная и дипломатическая поддержка для Украины;
  • привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности путем санкций против "Северного потока-2";
  • определение своего места для Украины в системе Альянса в категории "НАТО-плюс", что позволит нам покупать некоторые оборонные товары США по ускоренной процедуре;
  • отказ от предложения России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования;
  • выделение 155 миллионов долларов для СМИ на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией в странах бывшего СССР в 2022 году;
  • увеличение финансирования поставок противовоздушного и противокорабельного оружия, которое нужно для сдерживания сил РФ.

Конгрессмены в очередной раз напомнили о том, что Украина должна свободно выбирать свое будущее и не бояться мести Путина за тот или иной шаг.

Напомним, что в США не исключают, что вторжение России в Украину может произойти в феврале.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, если РФ таки нападет, то это будет крупнейшее поражение Запада и приговор для Альянса.

Теги:
#США #НАТО #Россия #Вторжение #Российское вторжение #Вторжение России
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