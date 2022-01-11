Защищать страну от вторжения РФ будет 90% украинцев, - Ермак

Политик убежден, что вопрос о безопасности всей Европы должен начинаться с Украины

Вторжение России в Украину, которое может произойти в феврале, станет ударом не только для нас, но и всего НАТО. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, если РФ таки нападет, то это будет крупнейшее поражение Запада и приговор для Альянса.

Об этом он заявил в интервью британскому "Channel 4".

Политик убежден, что продолжение войны в Украине и эскалация ситуации не приведут к массовому бегству населения.

"Я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения останутся и будут защищать страну, — говорит Ермак. — Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, поскольку западные страны должны будут объяснить своим людям, почему были такие долгие разговоры, но нападение все-таки случилось".

Ермак говорит, что все темы о безопасности Европы должны начинаться с украинского вопроса и мира в нашей стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении наладить мир на Донбассе мирным путем в ближайшее время.

Также отметим, что на этой неделе состоится ряд переговоров между Россией и Советом НАТО (12 января в Брюсселе), а также консультации 14 января в Вене россиян и Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Суть – обсуждение выдвинутых Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности" (не продвижение Альянса на Восток, не вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и так далее). В свою очередь, Запад требует деэскалации на украино-российской границе, урегулирования конфликта на Донбассе.