Україні хочуть надати статус "НАТО-плюс", а Росію — визнати спонсором тероризму: що це означає
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Деякі конгресмени США заявили, що не приймуть відмову України від НАТО, а також відновлення сфери впливу Росії
У США група республіканських конгресменів розробила законопроект, згідно з яким Україна стає країною "НАТО-плюс", а Росію визнають спонсором тероризму.
Про наміри американських політиків, які вже навіть знайшли спонсорів для України, пише "Голос Америки".
Так, провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол (він же є головним спонсором законопроекту) каже, що вони не приймуть відмову України від НАТО, а також відновлення сфери впливу Росії на світовій арені.
Новим законопроектом, який незабаром розглянуть, передбачається:
- військова та дипломатична підтримка для України;
- притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності шляхом санкцій проти "Північного потоку-2";
- визначення свого місця для України в системі Альянсу у категорії "НАТО-плюс", що дозволить нам купувати деякі оборонні товари США за прискореною процедурою;
- відмова від пропозиції Росії про запровадження мораторію на розгортання у Європі ракет середньої дальності наземного базування;
- виділення 155 мільйонів доларів для ЗМІ на боротьбу з російською пропагандою та дезінформацією у країнах колишнього СРСР у 2022 році;
- збільшення фінансування поставок протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна для стримування сил РФ.
Конгресмени вкотре нагадали про те, що Україна має вільно обирати своє майбутнє і не боятися помсти Путіна за той чи інший крок.
Нагадаємо, що у США не виключають, що вторгнення Росії в Україну може статися у лютому.
За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, якщо РФ таки нападе, то це буде найбільша поразка Заходу та вирок для Альянсу.
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