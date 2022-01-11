Україні хочуть надати статус "НАТО-плюс", а Росію — визнати спонсором тероризму: що це означає

Деякі конгресмени США заявили, що не приймуть відмову України від НАТО, а також відновлення сфери впливу Росії

У США група республіканських конгресменів розробила законопроект, згідно з яким Україна стає країною "НАТО-плюс", а Росію визнають спонсором тероризму.

Про наміри американських політиків, які вже навіть знайшли спонсорів для України, пише "Голос Америки".

Так, провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол (він же є головним спонсором законопроекту) каже, що вони не приймуть відмову України від НАТО, а також відновлення сфери впливу Росії на світовій арені.

Новим законопроектом, який незабаром розглянуть, передбачається:

військова та дипломатична підтримка для України;

притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності шляхом санкцій проти "Північного потоку-2";

визначення свого місця для України в системі Альянсу у категорії "НАТО-плюс", що дозволить нам купувати деякі оборонні товари США за прискореною процедурою;

відмова від пропозиції Росії про запровадження мораторію на розгортання у Європі ракет середньої дальності наземного базування;

виділення 155 мільйонів доларів для ЗМІ на боротьбу з російською пропагандою та дезінформацією у країнах колишнього СРСР у 2022 році;

збільшення фінансування поставок протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна для стримування сил РФ.

Конгресмени вкотре нагадали про те, що Україна має вільно обирати своє майбутнє і не боятися помсти Путіна за той чи інший крок.

Нагадаємо, що у США не виключають, що вторгнення Росії в Україну може статися у лютому.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, якщо РФ таки нападе, то це буде найбільша поразка Заходу та вирок для Альянсу.