Захищатиме країну від вторгнення РФ 90% українців, — Єрмак

Політик переконаний, що питання безпеки всієї Європи має починатися з України

Вторгнення Росії в Україну, яке може статися в лютому, стане ударом не лише для нас, а й для всього НАТО. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, якщо РФ таки нападе, це буде найбільша поразка Заходу та вирок для Альянсу.

Про це він заявив в інтерв’ю британському "Channel 4".

Політик переконаний, що продовження війни в Україні та ескалація ситуації не призведуть до масової втечі населення.

"Я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення залишаться і захищатимуть країну, — каже Єрмак. — Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни мають пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад таки стався".

Єрмак каже, що всі теми щодо безпеки Європи мають починатися з українського питання та миру в нашій країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про прагнення налагодити мир на Донбасі мирним шляхом найближчим часом.

Також зазначимо, що цього тижня відбудеться низка переговорів між Росією та Радою НАТО (12 січня у Брюсселі), а також консультації 14 січня у Відні росіян та Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ). Суть – обговорення висунутих Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" (не просування Альянсу на Схід, не вступ до НАТО України, Грузії, Молдови тощо). У свою чергу Захід вимагає деескалації на українсько-російському кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі.