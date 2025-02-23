Величезна гранітна брила на могилі: як зараз виглядає пам’ятник кримнашисту Валентину Гафту

Незвичайний монумент встановили через 2 роки після смерті

Російського актора-путініста Валентина Гафта не стало 12 грудня 2020 року. Артист підтримував анексію Криму, називаючи півострів "російською територією" і до останнього заявляв, що Росія не винна у конфлікті на Донбасі.

На час смерті Гафту було 85 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про причину смерті кримнашиста, де його поховано і як зараз виглядає могила актора.

Від чого помер Валентин Гафт

Зірка фільмів "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Гараж" та "Чародії" помер у своїй оселі від наслідків роком раніше перенесеного інсульту. Церемонія прощання відбулася 15 грудня в театрі "Сучасник", який у 1956 році створив вже так само покійний Олег Єфремов.

Валентин Гафт у "Гаражі"

Де похований Валентин Гафт

Путініст був похований на Алеї акторів Троєкурівського цвинтаря (дільниця № 21). За два роки на його могилі встановили незвичайний пам’ятник.

Як виглядає могила Валентина Гафта зараз

У липні 2022 року на могилі артиста було встановлено пам’ятник у вигляді великого каменю з написом: "Зайнявши біля вічності миті, ми доживаємо не поспішаючи. І після довгого терпіння з нас, як божий знак порятунку, як постріл, вирветься душа".

Могила Гафта розташована поруч із похованнями інших відомих радянських акторів, таких як Сергій Юрський та Олексій Булдаков.

Особисте життя Валентина Гафта

Перший шлюб із моделлю Оленою Ізергіною тривав 8 років. Другий шлюб із балериною Інною Єлісєєвою був недовгим, але в ньому народилася дочка Ольга. Вона у 2002 році наклала на себе руки.

Гафт із дочкою Ольгою

Вдовою залишилася третя дружина Гафта, російська актриса Ольга Остроумова. З нею Гафт прожив понад 20 років до своєї смерті. Також у нього є позашлюбний син Вадим від роману із художницею Оленою Нікітіною.

Путініст із дружиною Ольгою Остроумовою

А ось російський актор Олег Басілашвілі підтримує Україну та засуджує путінський режим. Легенда радянських фільмів понад 60 років перебуває у шлюбі з Галиною Мшанською.